Кобахидзе присутствовал на открытии пятизвёздочного гостиничного комплекса «Асканели Резорт»

«Я рад, что сегодня в прекрасном селе Санаварадо мы открываем пятизвёздочный гостиничный комплекс «Асканели Резорт»», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на церемонии открытия гостиничного комплекса.

По его словам, это современная инфраструктура, которая объединяет гостиничные номера, спа-комплекс, кахетинский двор и гастрономические пространства.

«Здесь представлен ведущий гостиничный оператор Wyndham, в соответствии со стандартами и при участии которого был реализован этот проект. Я рад, что предусмотрено поэтапное расширение этой инициативы. В будущем комплекс планируется дополнить современными конференц-залами и концертными площадками, а также жилыми виллами. Всё это в будущем повысит туристическую привлекательность Кахетии и превратит регион в ещё более значимый туристический центр. Особенно важно отметить, что эта гостиница создаст 100 постоянных рабочих мест для местных жителей. Данная инициатива является хорошим примером успешного сотрудничества частного и государственного секторов. Это сотрудничество отражает наше видение развития регионов. В строительство гостиницы было инвестировано 35 миллионов лари, а в развитие завода и виноградников — 70 миллионов лари. Всё это наглядно демонстрирует масштаб данной инициативы», — заявил Ираклий Кобахидзе.