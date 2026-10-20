Конституционный суд сделал заявление по иску о запрете оппозиционных партий

«По мнению авторов конституционного иска, имеются убедительные доказательства того, что все пять политических партий, указанных в конституционном иске, нарушили первое предложение пункта 3 статьи 23 Конституции Грузии. Это, с одной стороны, уже выразилось в попытках свержения конституционного строя Грузии и его насильственного изменения, а с другой — проявляется в наличии долгосрочной цели свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения.

Как отмечается в распространённой Конституционным судом информации, 21, 22 и 23 октября 2026 года в 12:00 в Конституционном суде Грузии состоятся заседания по рассмотрению по существу дела «Конституционный иск депутатов парламента Грузии (всего 88 депутатов) о конституционности деятельности политических партий («Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа», «Сильная Грузия — Лело, за народ, за свободу!», партия «Федералисты», «За Грузию») и вопросе об их запрете» (конституционный иск № 1979).

Конституционный суд Грузии распространяет информацию о рассмотрении по существу иска о конституционности деятельности пяти политических партий и их запрете.

Согласно конституционному иску, при оценке конституционности деятельности партии «Единство — Национальное движение» дополнительно актуальны конституционные основания, связанные с посягательством на независимость страны и нарушением её территориальной целостности.

В частности, авторы конституционного иска № 1979 выстраивают свою аргументацию по нескольким направлениям: свержение конституционного строя Грузии и его насильственное изменение, что выразилось в систематическом и системном нарушении прав человека оспариваемыми политическими партиями или их членами, а также в отказе признавать легитимность органов и должностных лиц, избранных путём всеобщих выборов, и в попытках свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения; посягательство на независимость страны и нарушение её территориальной целостности, что выразилось в событиях, связанных с августовской войной 2008 года, а также в событиях, развивавшихся после 2012 года.

В то же время, по позиции стороны истца, политические партии-ответчики с 2016 года непрерывно отрицают легитимность действующей власти Грузии и правящей политической партии как во внутренней, так и во внешней политике и, соответственно, ставят под сомнение их конституционность.

Единство их неконституционных целей, по мнению истцов, подтверждается следующими обстоятельствами: на протяжении многих лет эти партии занимали по существу одинаковые позиции в органах, избранных путём всеобщих выборов, в политических процессах, происходящих в Грузии, в том числе в действиях по саботажу против грузинского государства; они формировали коалиционное объединение, действовавшее на основе общих устремлений, и продолжают действовать таким образом и сегодня.

Кроме того, бывшие или действующие руководители политических партий-ответчиков избирались депутатами парламентов Грузии разных созывов по спискам «Единства — Национального движения» или избирательных блоков, созданных с его участием. Они занимали различные партийные должности в «Единстве — Национальном движении», а в период управления страной этой партией (2004–2012 годы) занимали различные важные должности, в том числе политические и государственно-политические, и/или в тот же период «Единство — Национальное движение» при их содействии и участии нарушало права человека.

Исходя из всего вышеизложенного, сторона истца считает, что надлежащие факты и аргументы, представленные в конституционном иске, в совокупности, с учётом Конституции Грузии и подходов Европейского суда по правам человека, создают веские конституционные основания для запрета неконституционных политических партий.

Поэтому сторона истца — депутаты парламента Грузии — требуют, чтобы Конституционный суд Грузии на основании первого предложения пункта 3 и пункта 4 статьи 23 Конституции Грузии признал деятельность политических партий-ответчиков неконституционной и запретил их.

Дело будет рассматриваться по существу пленумом Конституционного суда Грузии.

Предмет спора: признание неконституционной деятельности и запрет политических партий («Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа», «Сильная Грузия — Лело, за народ, за свободу!», партия «Федералисты», «За Грузию»)», — говорится в информации, распространённой Конституционным судом Грузии.