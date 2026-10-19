Евросоюз внимательно наблюдает за исками о запрете в Грузии пяти основных оппозиционных партий
Евросоюз внимательно наблюдает за исками о запрете пяти основных оппозиционных партий, в том числе, разумеется, в связи с этим делом, за последними событиями в Конституционном суде Грузии, — заявил сегодня на брифинге пресс-спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд, отвечая на вопрос «Евроскопа» о запланированных в Конституционном суде обсуждениях по вопросу запрета оппозиционных партий.
«Эти события, наряду с недавними законодательными изменениями и предыдущими заявлениями о запрете оппозиционных партий, указывают на вызывающую обеспокоенность инструментализацию судебной системы. Это ставит под угрозу фундаментальные свободы, демократический плюрализм и честную политическую конкуренцию. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем за этим и продолжим следить за этим иском», — отметил пресс-спикер.
Кроме того, он ответил на вопрос об избрании журналисту Вахо Саная 30-дневного заключения.
«Мы решительно выражаем свою позицию в отношении действий «Грузинской мечты», направленных на подавление политической оппозиции, журналистов и активистов. К сожалению, они продолжают ограничивать гражданское пространство. Власти Грузии должны незамедлительно освободить несправедливо задержанных политиков, журналистов и активистов, а также отменить репрессивное законодательство», — отметил пресс- спикер Еврокомиссии.
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