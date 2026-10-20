МИД Грузии выражает обеспокоенность в связи с последними заявлениями представителей Евросоюза

Министерство иностранных дел Грузии выражает обеспокоенность в связи с последними заявлениями представителей Евросоюза, касающимися судебного разбирательства, проходящего в Конституционном суде Грузии. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

Согласно заявлению, министерство считает, что постановка под сомнение легитимности судебного разбирательства до начала рассмотрения дела по существу и предварительная оценка судебного процесса представляют собой попытку оказать ненадлежащее давление на конституционный институт и вмешательство во внутренние дела Грузии. При этом соблюдение принципа верховенства закона требует предоставить суду возможность самостоятельно рассмотреть дело в соответствии с Конституцией Грузии и действующим законодательством.

«Министерство также с обеспокоенностью отмечает заявления и риторику представителей Евросоюза относительно внутренних политических и правовых процессов в Грузии, которые препятствуют объективной оценке происходящего и затрудняют конструктивное сотрудничество между Грузией и Европейским союзом.

Министерство призывает всех соответствующих представителей воздерживаться от заявлений и действий, которые могут содержать предварительную оценку текущих судебных разбирательств или восприниматься как вмешательство в деятельность независимых конституционных институтов, а также соблюдать принципы верховенства закона, независимости судебной власти и взаимного уважения», — говорится в заявлении.