Лидеры оппозиции встречаются с послами Великобритании, Германии и Франции

На место встречи уже прибыли лидер партии «Лело — Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе, один из лидеров «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили, а также лидер партии «Федералисты» Гига Бокерия.

Лидеры ряда оппозиционных партий встречаются с аккредитованными в Грузии послами. Встреча проходит в настоящее время в посольстве Великобритании. В ней участвуют послы Великобритании, Германии и Франции.

«Отношения с нашими партнёрами важны на каждом этапе — Особенно важно поддерживать их сейчас, когда должен быть реализован план по уничтожению грузинской государственности — Этого хотят и в Кремле, и, конечно, Иванишвили — Главной темой встречи неизбежно должно стать происходящее в стране — уничтожение демократии»

Как отметил Павленишвили, для Грузии важна поддержка её естественных союзников.

«Главная тема в стране — уничтожение демократии. Речь идёт не только о запрете политических партий и политиков, но и об окончательном уничтожении демократического процесса, о том, чтобы поставить точку в деятельности всех политических организаций, которые действительно будут выступать против оккупации и, разумеется, представлять реальную оппозицию. И, конечно, это всем хорошо понятно.

Этот вопрос касается не только грузинской государственности, но и европейской безопасности. Разумеется, важна любая поддержка со стороны наших естественных союзников, в какой бы форме она ни выражалась. В целом мы должны поддерживать отношения с нашими естественными союзниками в то время, когда режим Иванишвили борется с ними», — заявил Павленишвили.