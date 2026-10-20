Лидеры оппозиции встречаются с послами Великобритании, Германии и Франции
Лидеры ряда оппозиционных партий встречаются с аккредитованными в Грузии послами. Встреча проходит в настоящее время в посольстве Великобритании. В ней участвуют послы Великобритании, Германии и Франции.
На место встречи уже прибыли лидер партии «Лело — Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе, один из лидеров «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили, а также лидер партии «Федералисты» Гига Бокерия.
Председатель управляющего совета «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили перед началом встречи заявил:
«Отношения с нашими партнёрами важны на каждом этапе — Особенно важно поддерживать их сейчас, когда должен быть реализован план по уничтожению грузинской государственности — Этого хотят и в Кремле, и, конечно, Иванишвили — Главной темой встречи неизбежно должно стать происходящее в стране — уничтожение демократии»
Как отметил Павленишвили, для Грузии важна поддержка её естественных союзников.
«Главная тема в стране — уничтожение демократии. Речь идёт не только о запрете политических партий и политиков, но и об окончательном уничтожении демократического процесса, о том, чтобы поставить точку в деятельности всех политических организаций, которые действительно будут выступать против оккупации и, разумеется, представлять реальную оппозицию. И, конечно, это всем хорошо понятно.
Этот вопрос касается не только грузинской государственности, но и европейской безопасности. Разумеется, важна любая поддержка со стороны наших естественных союзников, в какой бы форме она ни выражалась. В целом мы должны поддерживать отношения с нашими естественными союзниками в то время, когда режим Иванишвили борется с ними», — заявил Павленишвили.
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