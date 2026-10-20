Грузия заняла 35-е место из 63 стран в обновленном Nomad Lifestyle Index. Это рейтинг, который оценивает привлекательность государств для экспатов, предпринимателей и цифровых кочевников. Страна получила 52,7 балла из 100 возможных. Ее главным преимуществом эксперты назвали налоговую систему, а самыми слабыми — экологию и инфраструктуру.

Индекс составляет консалтинговая компания Nomad Capitalist. Он учитывает пять равнозначных критериев: налогообложение, безопасность и свободы, условия получения резидентства, качество жизни и инфраструктуру, а также природу и климат. На каждый показатель приходится 20% итоговой оценки.

Самую высокую оценку Грузия получила за налоговую систему — 89 баллов из 100. Эксперты отметили привлекательность налоговых условий, в том числе низкие эффективные ставки для определенных видов иностранного дохода, отсутствие налогов на богатство и наследство, а также стабильность законодательства.

— 89 баллов из 100. Эксперты отметили привлекательность налоговых условий, в том числе низкие эффективные ставки для определенных видов иностранного дохода, отсутствие налогов на богатство и наследство, а также стабильность законодательства. По критерию безопасности и свобод страна набрала 58,2 балла. При оценке учитывались уровень преступности, личные и экономические свободы, а также показатели Global Peace Index.

страна набрала 58,2 балла. При оценке учитывались уровень преступности, личные и экономические свободы, а также показатели Global Peace Index. Условия получения резидентства и доступность страны оценили в 41,1 балла. Этот показатель включает доступность программ для цифровых кочевников и инвесторов, силу национального паспорта и сроки натурализации.

оценили в 41,1 балла. Этот показатель включает доступность программ для цифровых кочевников и инвесторов, силу национального паспорта и сроки натурализации. За качество жизни и инфраструктуру Грузия получила 38,1 балла. На оценку влияли, в частности, продолжительность жизни, скорость мобильного и фиксированного интернета и уровень развития инфраструктуры.

Грузия получила 38,1 балла. На оценку влияли, в частности, продолжительность жизни, скорость мобильного и фиксированного интернета и уровень развития инфраструктуры. Самым слабым оказался показатель природы и климата — 37,1 балла. В этой категории Грузия заняла последнее, 63-е место. Индекс учитывает качество воздуха, риски экстремальных погодных явлений, уровень солнечного освещения и состояние экосистем.

Лидером рейтинга стало Монако с результатом 73,89 балла. Княжество получило максимальные 100 баллов за качество жизни и инфраструктуру. Второе место заняла Андорра с 73,68 балла. Она показала лучшие результаты по критериям безопасности, личных свобод и чистоты воздуха. Третьими стали ОАЭ — 73,15 балла. Их сильнейшей стороной оказалась налоговая система, оцененная в 96 баллов. В первую десятку также вошли Мальта, Португалия, Кипр, Сингапур, Каймановы острова, Новая Зеландия и Швейцария.