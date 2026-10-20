Джапаридзе рассказал о встрече оппозиции с иностранными послами
Как заявил лидер партии «Лело — Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе, он намерен присутствовать на рассмотрении конституционного иска о признании оппозиционных партий неконституционными.
Об этом он сообщил журналистам после встречи с послами Великобритании, Германии и Франции.
«На встрече присутствовали послы наших дружественных стран. Главная тема — как уберечь наше государство от возможного непоправимого ущерба, который ему грозит из-за авантюры, затеянной „Грузинской мечтой“. Наша главная задача — защитить наше государство и наш народ от возможных тяжелейших последствий, к которым может привести эта авантюра. Это основной предмет обсуждения.
Повторю: наша задача — всем вместе защитить наше государство и наш народ от возможного тяжелейшего ущерба, который может быть нанесён нашей стране и нашему народу в результате авантюры, затеянной „Грузинской мечтой“.
Что касается судебного разбирательства, я намерен на нём присутствовать», — заявил Бадри Джапаридзе.
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