Кадагишвили: Оппозиция находится в тяжелом положении, её политический срок в грузинской истории уже истёк

“Оппозиция находится в тяжёлом положении. Это тот случай, когда даже если сложить вместе результаты всех оппозиционных сил, они всё равно не смогут добиться желаемого результата”, — заявил председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Ираклий Кадагишвили.

По его словам, политический срок оппозиционных сил в истории Грузии уже истёк.

«Будут ли они разделены на мелкие группы или объединятся вокруг старого лидера, их политический срок в истории Грузии уже истёк. Об этом свидетельствуют и опросы, проведённые в интересах самих этих партий: рейтинг различных партий колеблется в районе одного-двух процентов. Это статистическая погрешность. Иными словами, „Единому национальному движению“ тоже, возможно, было бы трудно преодолеть пятипроцентный избирательный барьер.