Кадагишвили: Оппозиция находится в тяжелом положении, её политический срок в грузинской истории уже истёк
“Оппозиция находится в тяжёлом положении. Это тот случай, когда даже если сложить вместе результаты всех оппозиционных сил, они всё равно не смогут добиться желаемого результата”, — заявил председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Ираклий Кадагишвили.
По его словам, политический срок оппозиционных сил в истории Грузии уже истёк.
«Будут ли они разделены на мелкие группы или объединятся вокруг старого лидера, их политический срок в истории Грузии уже истёк. Об этом свидетельствуют и опросы, проведённые в интересах самих этих партий: рейтинг различных партий колеблется в районе одного-двух процентов. Это статистическая погрешность. Иными словами, „Единому национальному движению“ тоже, возможно, было бы трудно преодолеть пятипроцентный избирательный барьер.
Их внутренние противоречия уже не представляют интереса. Грузинский избиратель сделал свой выбор в 2024 году, в том числе проголосовав за эти партии. Как эти партии обошлись с грузинскими избирателями, таков теперь и результат. Разумеется, теперь им придётся разбираться между собой. Ведь контакта с грузинскими избирателями у них уже нет.
Вероятно, они не хотят объединяться с Саакашвили по нескольким причинам. Они больше не доверяют друг другу. Они знают, что, если, условно говоря, Саакашвили получит власть, его первыми политическими жертвами станут именно они, поскольку он считает их предателями. Они знают это по собственному опыту: в 2003 году, после „Революции роз“, Саакашвили вступил в конфликт именно с членами собственной команды, оставив вокруг себя лишь узкий круг людей, находившихся под его властью.
Вероятно, они также понимают, что фигура Саакашвили больше не является формулой победы», — заявил Ираклий Кадагишвили.
Ещё в разделе «Политика» Все →
- Грузия снова проиграла дело в ЕСПЧ — экс-омбудсмен
- Ираклий Павленишвили: В стране упраздняют демократию и запрещают все оппозиционные партии
- Папуашвили: От Брюсселя в его нынешнем виде уже никто не ждёт, что он изменит поведение
- Бокерия: Для режима Иванишвили вмешательством и агрессией не являются действия врагов Грузии
- Джапаридзе рассказал о встрече оппозиции с иностранными послами
- Грузия заняла 35-е место из 63 стран в обновленном Nomad Lifestyle Index