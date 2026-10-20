Бокерия: Для режима Иванишвили вмешательством и агрессией не являются действия врагов Грузии

«Почему они ограничивают право граждан на выбор и проявляют недоверие ко всем? Потому что он хочет продолжать обогащаться за счёт безопасности будущего Грузии и будущего детей всех граждан страны, сохраняя власть в интересах врагов Грузии.

По его словам, для него важно не то, что произойдёт с той или иной партией, а то, с какой целью режим Иванишвили предпринимает эти действия.

Нет ничего неожиданного в том, что представителей свободного мира интересует происходящее внутри страны, когда режим Иванишвили публично заявляет, что действует против свободного мира и лишает граждан возможности политического выбора, — заявил журналистам лидер партии «Федералисты» Гига Бокерия после встречи с послами Великобритании, Германии и Франции.

Поэтому происходящее сейчас в Грузии — это не вопрос политических партий. Это вопрос права выбора и беспрецедентного недоверия к гражданам Грузии со стороны режима, этого человека и его окружения из политических ничтожеств, которые каждый день богатеют за счёт будущего граждан Грузии и сохраняют свою власть», — отметил Гига Бокерия.

По словам Бокерия, он неизменно видит поддержку свободного мира каждый раз, когда свободное общество предпринимает шаги для защиты собственных интересов, суверенитета и государственности.

«Я уверен, что так будет каждый раз. Даже если мы всегда хотим получать ещё большую поддержку свободного мира, это не меняет того, что отвечает нашим национальным интересам. В наших национальных интересах — иметь государство, не проникнутое инфраструктурой врагов, таких как Россия и режим аятолл в Иране, чем и занимается режим Иванишвили», — отметил Гига Бокерия.

Бокерия также прокомментировал заявление Министерства иностранных дел, в котором ведомство выразило обеспокоенность высказываниями представителей Европейского союза.

По его оценкам, «Грузинская мечта» не считает вмешательством и агрессией действия, которые против Грузии предпринимают её враги.

«Для режима Иванишвили вмешательством и агрессией не являются действия врагов Грузии — России или режима аятолл, которые действуют на территории нашей страны. Там они не видят угрозы, потому что считают их естественными союзниками и видят в такой конфигурации возможность сохранить власть. Это прямо противоречит национальным интересам Грузии.

Мы можем судить о том, где режим Иванишвили видит союзников и где — врагов, а также о том, насколько это противоречит национальным интересам Грузии, исходя из того, что делает Россия внутри Грузии, в том числе за пределами оккупации, из угроз, которые она представляет, и из действий союзного России режима аятолл в наших регионах, который представляет прямую угрозу для любого здравомыслящего человека», — отметил Гига Бокерия.