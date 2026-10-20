Грузия снова проиграла дело в ЕСПЧ — экс-омбудсмен
️️️️️Грузия снова проиграла дело в ЕСПЧ из-за того, что прокуратура не провела должного расследования, сообщает бывший заместитель Народного защитника Грузии Гиорги Бурджанадзе.
Речь идёт о событиях 20 июня 2019 года, «Ночи Гаврилова», и деле «Чигладзе против Грузии» (CASE OF TCHIGLADZE v. GEORGIA)
Как пишет Бурджанадзе, тогда мужчину избили полицейские во дворе одного из жилых домов, когда он искал своего сына, который находился на акции протеста.
Суд установил, что власти вовремя не выяснили, откуда у задержанного травмы: записи с камер были утеряны, свидетелей допросили лишь через два года. Поэтому Грузия нарушила статью 3 Конвенции (запрет пыток и бесчеловечного обращения) в части обязанности провести эффективное расследование.
При этом сам факт избиения суд счёл недоказанным.
Грузия выплатит заявителю 1800 € компенсации и 2000 € судебных расходов.
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