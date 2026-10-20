Грузия снова проиграла дело в ЕСПЧ — экс-омбудсмен

Как пишет Бурджанадзе, тогда мужчину избили полицейские во дворе одного из жилых домов, когда он искал своего сына, который находился на акции протеста.

Речь идёт о событиях 20 июня 2019 года, «Ночи Гаврилова», и деле «Чигладзе против Грузии» (CASE OF TCHIGLADZE v. GEORGIA)

️️️️️Грузия снова проиграла дело в ЕСПЧ из-за того, что прокуратура не провела должного расследования, сообщает бывший заместитель Народного защитника Грузии Гиорги Бурджанадзе.

Суд установил, что власти вовремя не выяснили, откуда у задержанного травмы: записи с камер были утеряны, свидетелей допросили лишь через два года. Поэтому Грузия нарушила статью 3 Конвенции (запрет пыток и бесчеловечного обращения) в части обязанности провести эффективное расследование.

При этом сам факт избиения суд счёл недоказанным.

Грузия выплатит заявителю 1800 € компенсации и 2000 € судебных расходов.