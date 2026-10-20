Оппозиция обсудила с послами возможные последствия запрета партий в Грузии

«Наша задача – всем вместе защитить наше государство и наш народ от возможного тяжелейшего ущерба, который может быть нанесен нашей стране и нашему народу в результате этой авантюры», — заявил Джапаридзе.

В посольстве Великобритании в Грузии прошла встреча представителей оппозиции с аккредитованными в Грузии послами. Как сообщил журналистам лидер партии «Лело» Бадри Джапаридзе – главной темой встречи стали возможные последствя, к которым, по оценке оппозиции, может привести инициированный «Грузинской мечтой» процесс запрета оппозиционных партий.

«Представителей свободного мира интересует, что происходит внутри страны, когда режим Иванишвили публично заявляет, что действует против свободного мира и запрещает гражданам политический выбор», — заявил Гига Бокерия.

В свою очередь, один из лидеров «Национального движения» Ираклий Павленишвили заявил, что дело о запрете оппозиционных партий затрагивает и вопрос территориальной целостности Грузии.

Читайте также

«Нацдвижение» проведет акцию протеста у Конституционного суда в Батуми

Во встрече с лидерами оппозиции приняли участие послы трех стран – Великобритании, Франции и Германии.

Напомним, Конституционный суд страны назначил заседания по делу о запрете пяти оппозиционных партий на 21–23 октября. «Грузинская мечта» требует признать деятельность пяти оппозиционных партий неконституционной и запретить их деятельность: «Единство – Национальное движение», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия – Лело», «Федералисты» и «За Грузию».