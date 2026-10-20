«Мы осуждаем насилие в Тиране и других городах Албании, в том числе поджоги зданий, нападения на государственные учреждения и уничтожение государственной и частной собственности», — говорится в заявлении Еврокомиссии от 18 октября, посвящённом событиям в Албании.

Как отметил Папуашвили, уже семь лет Брюссель наблюдает не только за насилием, но и за попытками свержения власти, однако ни разу не осудил насилие.

От Брюсселя в его нынешнем виде уже никто не ждёт, что он изменит поведение, — пишет в социальной сети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Именно такого же заявления мы ожидали от Европейского союза:

20 июня 2019 года, когда коллективное «Национальное движение» попыталось штурмом взять парламент и свергнуть власть.

В ноябре 2020 года, когда потерпевшее поражение на выборах коллективное «Национальное движение» попыталось штурмом взять здание Центральной избирательной комиссии, сорвать выборы и свергнуть власть.

В марте 2021 года, когда коллективное «Национальное движение» вместе с разыскиваемым Никой Мелия забаррикадировалось в штаб-квартире партии и пригрозило свержением власти.

В июне 2022 года, когда коллективное «Национальное движение» и контролируемые из-за рубежа НПО попытались свергнуть власть.

В апреле 2023 года, когда в ходе попытки свержения власти со стороны коллективного «Национального движения» и контролируемых из-за рубежа НПО впервые в истории Грузии предприняли попытку сжечь человека заживо с помощью коктейля Молотова.

В октябре 2024 года, когда потерпевшее поражение на выборах коллективное «Национальное движение» и контролируемые из-за рубежа НПО попытались штурмом взять здание парламента и свергнуть власть.

В октябре 2025 года, когда коллективное «Национальное движение» и контролируемые из-за рубежа НПО попытались сорвать муниципальные выборы, штурмом взять президентский дворец и свергнуть власть.

Уже семь лет Брюссель наблюдает не только за насилием, но и за попытками свержения власти, и ни разу — подчёркиваю, ни разу — не осудил это насилие.

Напротив, после каждой неудачной попытки насилия и свержения власти Брюссель нападал на Грузию, тем самым затушёвывая вопрос об ответственности насильственных групп.

Как было сказано на одной известной старой карточке: «Всё понятно». Всё понятно уже давно.

От Брюсселя в его нынешнем виде уже никто не ждёт изменения поведения. Однако на фоне происходящих в мире событий Грузия всегда будет оставаться наглядным разоблачением лицемерия и двойных стандартов Брюсселя.

На этот раз вспомним, что говорил президент Макрон, когда нападали на грузинских полицейских и пытались свергнуть власть в Грузии, и что он говорит, когда нападают на французских полицейских и пытаются свергнуть власть во Франции», — пишет Шалва Папуашвили.