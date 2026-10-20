Ираклий Павленишвили: В стране упраздняют демократию и запрещают все оппозиционные партии

«Когда люди упраздняют демократию в стране и запрещают все оппозиционные партии, они тем самым создают прецедент, при котором фактически перестанут существовать все оппозиционные партии, выступающие против оккупации. Как можно не комментировать это? Тогда чем занимаются посольства или любые международные институты? Если они не комментируют это, то вообще не должны ничего комментировать. Поэтому это вовсе не является вмешательством во внутренние дела. Вмешательство во внутренние дела — это когда определяют внутреннюю политику твоей страны, здесь же мы просто имеем дело с оценками. Когда политический ландшафт и государственное устройство полностью меняются, в таких случаях, конечно, делаются политические заявления», — заявил Павленишвили.

По его словам, вмешательством во внутренние дела было бы, если бы представители Евросоюза определяли внутреннюю политику страны, «мы же в основном имеем дело с оценками, которых не можем избежать, когда политический ландшафт страны полностью меняется».

В стране упраздняют демократию и запрещают все оппозиционные партии, тем самым создавая прецедент — Как можно не комментировать это? — Тогда чем занимаются посольства или любые международные институты? — Если они не комментируют это, то вообще не должны ничего комментировать, — заявил председатель управляющего совета «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили, комментируя ответ МИД Грузии на критические заявления представителей Евросоюза относительно иска о запрете партий.

Он также прокомментировал заявление бывшей судьи Конституционного суда Мананы Кобахидзе о том, что ходатайство о самоотводе от рассмотрения иска, связанного с запретом партий, она подала по велению «внутреннего убеждения и судейской совести».

«Кто ещё должен выступить с заявлением? Человек, который является одним из основателей „Грузинской мечты“, сделал такое заявление. Что это означает? Что даже для неё происходящее является красной линией, поскольку она понимает, что речь идёт не только о потенциальных санкциях, но и о позорном клейме на поколения для каждого, кто поставит свою подпись под упразднением демократии в Грузии в Конституционном суде», — заявил Павленишвили.

Что касается сегодняшней встречи с послами европейских стран, по его словам, происходящее сегодня в стране является проблемой не только грузинской государственности, поэтому важно, чтобы Запад был в курсе того, что происходит в этой стране.

«В стране происходят серьёзные события, и в условиях такого кризиса, когда под угрозой находится не только государственность, я прямо говорю, что это проблема не только государства. Это проблема безопасности всего Запада, когда Кремль реализует свои империалистические замыслы в Грузии. Главный замысел Кремля заключался в том, чтобы создать прецедент в отношении территориальной целостности с помощью судебного института, пусть даже захваченного. Это важное событие, и мы разговариваем с нашими естественными союзниками. Возможно, „Грузинская мечта“ считает, что наши естественные союзники — это русские или арабы, но мы так не считаем. Мы считаем, что Грузия является частью Запада, поэтому и поделились своими впечатлениями и позициями.

Важно, чтобы Запад был в курсе того, что происходит в этой стране, тем более что Грузию нельзя рассматривать в отрыве от Европы. Наши партнёры неоднократно говорили, что Европа простирается от Лиссабона до Тбилиси, поэтому происходящее в Тбилиси подрывает не только грузинскую государственность, но и европейскую безопасность. В целом на каждой встрече обсуждается политическая ситуация в стране, и мы знаем, какой вопрос сейчас является самым актуальным», — заявил Ираклий Павленишвили.