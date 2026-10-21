ЕНД потребовало допросить в Конституционном суде представителей «Мечты»

Один из лидеров «Единого национального движения» Анна Цитлидзе потребовала вызвать в качестве свидетелей по делу о запрете пяти оппозиционных партий представителей «Грузинской мечты», которые занимали высокие должности во время правления предыдущей власти.

В частности, Цитлидзе предложила допросить министра образования Гиви Миканадзе, министра иностранных дел Маку Бочоришвили, главу правительства Аджарии Зураба Патаридзе, министра обороны Ираклия Чиковани, а также Геку Геладзе и Давида Сонгулашвили.

По словам Цитлидзе, эти чиновники работали в государственных структурах во время правления ЕНД, поэтому могут ответить на вопросы, касающиеся обстоятельств, изложенных в иске правящей партии.