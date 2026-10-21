ЕНД потребовало допросить в Конституционном суде представителей «Мечты»
Один из лидеров «Единого национального движения» Анна Цитлидзе потребовала вызвать в качестве свидетелей по делу о запрете пяти оппозиционных партий представителей «Грузинской мечты», которые занимали высокие должности во время правления предыдущей власти.
В частности, Цитлидзе предложила допросить министра образования Гиви Миканадзе, министра иностранных дел Маку Бочоришвили, главу правительства Аджарии Зураба Патаридзе, министра обороны Ираклия Чиковани, а также Геку Геладзе и Давида Сонгулашвили.
По словам Цитлидзе, эти чиновники работали в государственных структурах во время правления ЕНД, поэтому могут ответить на вопросы, касающиеся обстоятельств, изложенных в иске правящей партии.
«Перечисленные лица в то время работали внутри этой системы. Если нас собираются запретить, а такое решение может быть принято на основании так называемых «системных преступлений», то было бы уместно, чтобы эти люди ответили на конкретные вопросы: были ли эти преступления действительно системными, или же «Грузинская мечта» лжет?» — заявила Цитлидзе.
Напомним, сегодня, 21 октября, Конституционный суд страны начал заседания по делу о запрете пяти оппозиционных партий. Одним из аргументов в пользу запрета называется то, что все пять партий, по утверждению авторов иска, на протяжении многих лет занимали сходные позиции в политических процессах в Грузии и в действиях, которые в иске квалифицируются как неконституционные. Авторы считают, что эти партии образовывали и продолжают образовывать коалиционное объединение, действующее исходя из общих устремлений.
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