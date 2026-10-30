Бочоришвили приняла участие в 11-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном

Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили приняла участие в 11-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджанской Республикой, которое состоялось под сопредседательством премьер-министров Грузии и Азербайджана.

По информации министерства иностранных дел, в рамках заседания основное внимание было уделено динамике существующих отношений между двумя странами и возможностям укрепления сотрудничества в различных сферах.

Особое внимание было уделено значению стратегического партнёрства и необходимости сохранения долгосрочного мира в регионе.