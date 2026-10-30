Гегелия: ALDE поддерживает демократическую борьбу грузинского народа

«Хочу подчеркнуть, что в мире уже не осталось никого, кто смотрел бы на „режим „Мечты““ иначе. Единственное возможное прочтение и интерпретация происходящего заключаются в том, что российский режим устанавливает диктатуру, лишает миллион грузин не только голоса, но и права выбора и официально устанавливает в этой стране автократическое болото российского образца», — отметил Григол Гегелия.

Разумеется, ALDE, как и все остальные европейские политические семьи и всё цивилизованное сообщество, находится на стороне грузинской демократии и демократической борьбы грузинского народа — Запрет ведущих политических партий любым нормальным человеком во всём мире расценивается как прямая декларация попытки и намерения укрепить автократию, более того — диктатуру», — так секретарь по международным вопросам партии «Лело — Сильная Грузия» Григол Гегелия прокомментировал заявление помощника по коммуникациям ALDE Аоиф Девер относительно иска о запрете политических партий.

В беседе с журналистами Григол Гегелия также оценил заявление председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, который заявил: «До тех пор пока ALDE не дистанцируется от „Лело“ — союзника террориста, любое заявление руководства ALDE относительно Грузии следует рассматривать как заявление объединения, покровительствующего террористу».

По словам Гегелия, «союзником террористов является тот режим, который ведёт политическую деятельность совместно с международно признанными террористическими группировками, в частности с „Хезболлой“ и ХАМАС».

«Мы помним не один кадр и не один случай, когда первые лица этого режима находились на совместных мероприятиях и в одном пространстве с международно признанными террористическими группировками — „Хезболлой“ и ХАМАС, и мы помним, что открытые враги США и Европейского союза стояли рядом с ними в одном и том же пространстве.

Если речь идёт о сотрудничестве с терроризмом, этот режим может посмотреть на себя в зеркало — так же, как ему следует посмотреть на себя в зеркало, когда он говорит о саботаже. Когда он говорит о попытке конституционного переворота, ему также следует посмотреть на себя в зеркало. Всё, в чём этот режим сегодня обвиняет оппонентов, абсолютно всё он сам совершает своими руками против Грузии. „Грузинская мечта“ сегодня как с юридической, так и с политической точки зрения пишет собственное обвинительное заключение.

Что касается конкретного случая с ALDE, Алеко Элисашвили и его политическое движение „Граждане“ никогда, ни одного дня не были связаны с ALDE, поэтому непонятно, как ALDE может иметь к этому какое-либо конкретное отношение. Алеко Элисашвили никогда не был, не является и не собирается становиться ни членом „Лело“, ни членом ALDE. Папуашвили прекрасно об этом знает, однако продолжает обычную демагогию, которой занимается по этой конкретной теме уже целый год», — отметил Григол Гегелия.