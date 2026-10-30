Грузия и Азербайджан подписали ряд соглашений

В рамках 11-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном были подписаны соглашения между соответствующими ведомствами двух стран.

Премьер-министры двух стран подписали протокол 11-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджанской Республикой.

Кроме того, были подписаны соглашения о практическом функционировании совместного международного автомобильного пункта пропуска Грузии и Азербайджанской Республики «Шёлковый путь» — «Ипек-йолу», а также меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах ветеринарии и защиты растений.