Демаркация-делимитация границ с Азербайджаном должна проводиться в дружественном режиме — Кобахидзе
Демаркация-делимитация границ с Азербайджаном должна проводиться в дружественном режиме, – заявил Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналистов, касающийся вопросов, которые будут обсуждаться на встрече с премьер-министром Азербайджана.
По его словам, главный инструмент – это дружественное урегулирование вопроса.
«У нас очень дружественные отношения с азербайджанской стороной. Ждем развития событий, все это предмет переговоров. Помимо последних 5 лет, было еще 30 лет до этого. Демаркация-делимитация границ не проводилась 35 лет, а то, что не проводилось 35 лет, мы надеемся, что будет проведено в ближайшем будущем. Давайте подождем развития событий», – отметил премьер-министр.
По сообщению правительственной администрации, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. В ходе очной встречи стороны подчеркнули высокий уровень стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном и успешное сотрудничество в различных областях.
Было уделено внимание вопросам, включенным в повестку дня Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Грузии и Азербайджана, и особой важности формата дальнейшего углубления экономических связей.
Было отмечено, что Азербайджан является одним из ведущих торговых партнеров Грузии, что подтверждается растущими экспортно-импортными показателями. Также обсуждалось активное сотрудничество в сфере инвестиций и туризма. Особое внимание было уделено успешному партнерству в энергетическом секторе, которому, по словам премьер-министра, грузинская сторона придает большое значение.
Стороны также обсудили перспективы Среднего коридора и особое значение железной дороги Баку-Тбилиси-Карс для развития региональной транспортной связности.
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