Демаркация-делимитация границ с Азербайджаном должна проводиться в дружественном режиме — Кобахидзе

Демаркация-делимитация границ с Азербайджаном должна проводиться в дружественном режиме, – заявил Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналистов, касающийся вопросов, которые будут обсуждаться на встрече с премьер-министром Азербайджана.

По его словам, главный инструмент – это дружественное урегулирование вопроса.

«У нас очень дружественные отношения с азербайджанской стороной. Ждем развития событий, все это предмет переговоров. Помимо последних 5 лет, было еще 30 лет до этого. Демаркация-делимитация границ не проводилась 35 лет, а то, что не проводилось 35 лет, мы надеемся, что будет проведено в ближайшем будущем. Давайте подождем развития событий», – отметил премьер-министр.