Али Асадов: Транспорт и транзит являются одним из важнейших направлений сотрудничества между Грузией и Азербайджаном
“Расширение сотрудничества между Грузией и Азербайджаном отвечает интересам обеих стран, и я уверен, что сегодняшние решения внесут свой вклад в укрепление стратегического партнёрства”, – заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на 11-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном.
Как отметил Али Асадов, сотрудничество в сфере электроэнергетики успешно развивается.
«Мы работаем над проектом коридора зелёной энергетики в Европу, который имеет очень большое значение для энергетической безопасности Европы.
Транспорт и транзит — одно из важнейших направлений нашего сотрудничества. Наши страны совместно работают над развитием Среднего коридора. Одной из важных составляющих Среднего коридора является ввод в эксплуатацию железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, а также увеличение её пропускной способности до 5 миллионов тонн. Это результат успешной совместной работы.
Культурно-гуманитарная сфера, как и прежде, остаётся одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества. Надеюсь, что строительство нового здания Тбилисского профессионального азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева начнётся в ближайшем будущем.
Особую роль в укреплении отношений между нашими странами играют азербайджанская и грузинская общины, проживающие в обеих странах. Обеспечение возможности получения образования на родном языке и достижения соответствующих школ способствуют укреплению связей между нашими народами.
Господин премьер-министр, расширение сотрудничества между Грузией и Азербайджаном отвечает интересам обеих стран, и я уверен, что сегодняшние решения внесут свой вклад в укрепление стратегического партнёрства», — заявил Али Асадов.
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