Грузия построит новое посольство в Баку

Проект реализуют по схеме Design-Build: проектирование и строительство объединят в один контракт. Таким образом, подрядчик будет отвечать за оба этапа работ.

Новое здание посольства и резиденцию чрезвычайного и полномочного посла планируется построить в Ясамальском районе Баку, на пересечении улиц Наримана Нариманова и Башира Сафароглу. Площадь выделенного под строительство участка составляет почти 3,5 тыс. квадратных метров.

a. Грузия начала закупку проектных и строительных работ для возведения нового комплекса посольства в Баку. Соответствующее распоряжение 20 октября подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, поручив Фонду муниципального развития организовать реализацию проекта.

Финансирование произойдет в несколько этапов. Начальные расходы в 2026 году покроют за счет средств Фонда муниципального развития. Последующие работы будут финансироваться из государственного бюджета в 2027 году и далее.

После завершения строительства комплекс передадут на баланс министерства иностранных дел Грузии.

Участок под будущий комплекс Азербайджан безвозмездно передал Грузии в январе 2025 года. Об этом объявили во время визита в Баку Ираклия Кобахидзе.

Сейчас посольство Грузии и резиденция посла размещаются в небольшом особняке на улице Яшара Гусейнова в Наримановском районе Баку.

Новый комплекс должен заменить нынешнее здание дипломатической миссии и обеспечить более просторную инфраструктуру для работы грузинского посольства.