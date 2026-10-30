Кобахидзе: Совместные проекты Грузии и Азербайджана на протяжении многих лет обеспечивают надежный транзит

“Важным направлением стратегических отношений Грузии и Азербайджана является энергетика. Совместно реализованные проекты — нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, газопровод Баку — Тбилиси — Эрзурум, трубопровод Баку — Супса и Южный газовый коридор — уже многие годы обеспечивают надёжный транзит энергоресурсов и укрепляют региональную и европейскую энергетическую безопасность”, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на 11-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном.

Как отметил глава правительства, Грузия совместно с Азербайджаном, Румынией и Венгрией участвует в развитии проекта «Коридор зелёной энергетики».

«Ещё одним важным направлением стратегических отношений Грузии и Азербайджана является энергетика. Совместно реализованные проекты — нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, газопровод Баку — Тбилиси — Эрзурум, трубопровод Баку — Супса и Южный газовый коридор — уже многие годы обеспечивают надёжный транзит энергоресурсов и укрепляют региональную и европейскую энергетическую безопасность.