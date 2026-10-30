Кобахидзе: Совместные проекты Грузии и Азербайджана на протяжении многих лет обеспечивают надежный транзит
“Важным направлением стратегических отношений Грузии и Азербайджана является энергетика. Совместно реализованные проекты — нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, газопровод Баку — Тбилиси — Эрзурум, трубопровод Баку — Супса и Южный газовый коридор — уже многие годы обеспечивают надёжный транзит энергоресурсов и укрепляют региональную и европейскую энергетическую безопасность”, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на 11-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном.
Как отметил глава правительства, Грузия совместно с Азербайджаном, Румынией и Венгрией участвует в развитии проекта «Коридор зелёной энергетики».
«Ещё одним важным направлением стратегических отношений Грузии и Азербайджана является энергетика. Совместно реализованные проекты — нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, газопровод Баку — Тбилиси — Эрзурум, трубопровод Баку — Супса и Южный газовый коридор — уже многие годы обеспечивают надёжный транзит энергоресурсов и укрепляют региональную и европейскую энергетическую безопасность.
Грузия совместно с Азербайджаном, Румынией и Венгрией участвует в развитии „Коридора зелёной энергетики“, целью которого является транспортировка возобновляемой энергии и более тесная интеграция Южного Кавказа с европейским энергетическим рынком», — заявил премьер-министр.
По словам Ираклия Кобахидзе, повестка двусторонних отношений также охватывает сферы обороны, культуры, образования, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма и таможенного дела.
«Мы готовы укреплять существующие связи и содействовать реализации новых совместных инициатив. Господин премьер-министр, сегодняшнее заседание даёт нам возможность подвести итоги достигнутых результатов, обсудить существующие вызовы и согласовать будущие приоритеты. Уверен, что работа комиссии будет способствовать реализации конкретных инициатив и создаст новые возможности для наших стран», — отметил премьер-министр.
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