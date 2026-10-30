Пятница, 30 октября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Политика

ALDE: Борьба за свободную, демократическую и европейскую Грузию еще не завершена

Правящая партия «Грузинская мечта» пытается запретить пять оппозиционных партий, в числе которых партия «Лело» — член ALDE (Альянса либералов и демократов за Европу) и часть коалиции «Сильная Грузия», — об этом пишет ассистент по коммуникациям Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) Аоифе Девере.

По её заявлению, в случае успеха этот шаг может оставить сотни тысяч избирателей в неопределённом политическом положении.

«Либеральные силы страны объединяются для ответных действий. «Лело», которая участвовала в спорных парламентских выборах 2024 года в составе коалиции «Сильная Грузия», теперь входит в число партий, которым грозит запрет. Поскольку следующие парламентские выборы запланированы на 2028 год, этот шаг отстранит от политической арены основных конкурентов и ещё больше ограничит демократическую конкуренцию», — пишет ассистент по коммуникациям ALDE.

По её разъяснению, либералы решительно осуждают предложенный запрет и требуют отозвать иск, а также призывают Европейский союз ввести более жёсткие целевые санкции в отношении лиц, ответственных за разгоны.

«Этот шаг предпринимается на фоне широкомасштабных репрессий против инакомыслия. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал оппонентов «либеральными фашистами», а власти ужесточили ограничения в отношении протестных акций, гражданского общества и независимых СМИ. Подход правительства сравнивают с репрессиями против оппозиции в России», — пишет ассистент по коммуникациям ALDE.

По её заявлению, для грузинских либералов эта борьба касается не только судьбы пяти партий. Речь идёт о том, смогут ли избиратели свободно выбирать своих представителей и сможет ли страна продолжать движение к европейскому будущему в условиях ограничения её демократических свобод.

«Партия ALDE поддерживает «Лело» и её либеральных партнёров. Борьба за свободную, демократическую и европейскую Грузию ещё не завершена», — пишет ассистент по коммуникациям ALDE.

Ещё в разделе «Политика» Все →