ALDE: Борьба за свободную, демократическую и европейскую Грузию еще не завершена

Правящая партия «Грузинская мечта» пытается запретить пять оппозиционных партий, в числе которых партия «Лело» — член ALDE (Альянса либералов и демократов за Европу) и часть коалиции «Сильная Грузия», — об этом пишет ассистент по коммуникациям Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) Аоифе Девере.

По её заявлению, в случае успеха этот шаг может оставить сотни тысяч избирателей в неопределённом политическом положении.

«Либеральные силы страны объединяются для ответных действий. «Лело», которая участвовала в спорных парламентских выборах 2024 года в составе коалиции «Сильная Грузия», теперь входит в число партий, которым грозит запрет. Поскольку следующие парламентские выборы запланированы на 2028 год, этот шаг отстранит от политической арены основных конкурентов и ещё больше ограничит демократическую конкуренцию», — пишет ассистент по коммуникациям ALDE.