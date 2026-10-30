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Грузия Online
Политика

Бежашвили: Когда на улицах начнется активный политический процесс, все партии найдут единство

Когда на улицах начнётся активный политический процесс, естественно, все партии обязательно найдут единство в рамках этого политического протеста, — так член «Единого национального движения» Леван Бежашвили прокомментировал дальнейшие планы оппозиционных сил.

По его разъяснению, несмотря на то, что институциональное и организационное объединение между партиями невозможно, общий политический протест всё же обеспечит единство оппозиции.

Бежашвили также отметил, что правящая команда пытается полностью упразднить проевропейские партии, в связи с чем оппозиция намерена попытаться защитить свои интересы и сохранить партийный статус в Европейском суде.

«Уверен, что оппозиционные партии смогут объединиться в политических процессах. Это не будет институционально-организационным объединением, однако, когда на улицах начнётся активный политический процесс, естественно, в рамках этого политического процесса и политического протеста все партии обязательно найдут единство. Политический процесс динамичен, у него всегда есть пик, а также спад. Этот процесс зависит от того, какие общественные процессы происходят в стране», — отметил Леван Бежашвили.

По его словам, режим Иванишвили пытается упразднить не только «Национальное движение», но и все проевропейские партии.

«Наша главная задача — спасти партию и добиться сохранения её статуса. Естественно, мы не рассчитываем на это в Конституционном суде и постараемся защитить интересы партии в Европейском суде», — отметил Леван Бежашвили.

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