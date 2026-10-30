Бежашвили: Когда на улицах начнется активный политический процесс, все партии найдут единство
Когда на улицах начнётся активный политический процесс, естественно, все партии обязательно найдут единство в рамках этого политического протеста, — так член «Единого национального движения» Леван Бежашвили прокомментировал дальнейшие планы оппозиционных сил.
По его разъяснению, несмотря на то, что институциональное и организационное объединение между партиями невозможно, общий политический протест всё же обеспечит единство оппозиции.
Бежашвили также отметил, что правящая команда пытается полностью упразднить проевропейские партии, в связи с чем оппозиция намерена попытаться защитить свои интересы и сохранить партийный статус в Европейском суде.
«Уверен, что оппозиционные партии смогут объединиться в политических процессах. Это не будет институционально-организационным объединением, однако, когда на улицах начнётся активный политический процесс, естественно, в рамках этого политического процесса и политического протеста все партии обязательно найдут единство. Политический процесс динамичен, у него всегда есть пик, а также спад. Этот процесс зависит от того, какие общественные процессы происходят в стране», — отметил Леван Бежашвили.
По его словам, режим Иванишвили пытается упразднить не только «Национальное движение», но и все проевропейские партии.
«Наша главная задача — спасти партию и добиться сохранения её статуса. Естественно, мы не рассчитываем на это в Конституционном суде и постараемся защитить интересы партии в Европейском суде», — отметил Леван Бежашвили.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Григол Гегелия о «Грузинской мечте»: Это режим, который прослушивал самого Илию II
Гордуладзе заявил, что Сиоридзе солгал, будто Служба государственной безопасности прослушивает представителей Православной церкви — Это режим,…
Грузия и Азербайджан подписали ряд соглашений
В рамках 11-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном были подписаны соглашения между…
Демаркация-делимитация границ с Азербайджаном должна проводиться в дружественном режиме — Кобахидзе
Демаркация-делимитация границ с Азербайджаном должна проводиться в дружественном режиме, – заявил Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналистов,…
Премьер-министр назвал «незначительными изменениями» поправки к закону об азартных играх
Никаких особых изменений не вводится — Широкая дискуссия по этому вопросу не требовалась — Я вообще не был в курсе, настолько незначительны эти…
Али Асадов: Транспорт и транзит являются одним из важнейших направлений сотрудничества между Грузией и Азербайджаном
“Расширение сотрудничества между Грузией и Азербайджаном отвечает интересам обеих стран, и я уверен, что сегодняшние решения внесут свой вклад в…
Али Асадов: Развитие отношений с Грузией является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана
“Развитие отношений с Грузией является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Азербайджанский и грузинский народы на протяжении веков…