Бежашвили: Когда на улицах начнется активный политический процесс, все партии найдут единство

Когда на улицах начнётся активный политический процесс, естественно, все партии обязательно найдут единство в рамках этого политического протеста, — так член «Единого национального движения» Леван Бежашвили прокомментировал дальнейшие планы оппозиционных сил.

По его разъяснению, несмотря на то, что институциональное и организационное объединение между партиями невозможно, общий политический протест всё же обеспечит единство оппозиции.

Бежашвили также отметил, что правящая команда пытается полностью упразднить проевропейские партии, в связи с чем оппозиция намерена попытаться защитить свои интересы и сохранить партийный статус в Европейском суде.