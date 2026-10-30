Посольство США опубликовало информацию о встрече Кортни Остриан с премьер-министром Грузии
Посольство США в Грузии опубликовало официальную информацию о встрече временной поверенной в делах США Кортни Остриан с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Как отмечается в сообщении посольства, в ходе ознакомительной встречи стороны обсудили двусторонние отношения и пути формирования более продуктивного сотрудничества между Грузией и Соединёнными Штатами.
«Временная поверенная в делах США Кортни Острян провела ознакомительную встречу с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, в ходе которой обсуждались двусторонние отношения и пути формирования более продуктивного сотрудничества между Грузией и Соединёнными Штатами», — говорится в сообщении посольства.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с временной поверенной в делах США Кортни Остриан 29 октября.
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