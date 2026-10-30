Возобновилось рассмотрение иска о признании неконституционными 5 оппозиционных партий

По информации председателя Конституционного суда Реваза Надарая, после выступления Георгия Сиоридзе на сегодняшнем заседании также предусмотрено заслушивание объяснений представителей партии «Гахария за Грузию».

В Батуми возобновилось судебное заседание по делу о признании неконституционными 5 оппозиционных партий.

По информации Надарая, на следующей неделе стороны возьмут перерыв, а судебный процесс возобновится с нового этапа, предусматривающего вопросы и ответы, начиная с 9 ноября.

Напомним, что к настоящему времени на заседании Конституционного суда уже были заслушаны объяснения представителей «Коалиции за перемены» и «Единого национального движения». Кроме того, на заседании с объяснениями выступили представители «Лело — Сильная Грузия».