Возобновилось рассмотрение иска о признании неконституционными 5 оппозиционных партий
В Батуми возобновилось судебное заседание по делу о признании неконституционными 5 оппозиционных партий.
Судебный процесс по-прежнему находится на стадии объяснений сторон. Заседание продолжилось выступлением представителя «Лело — Сильная Грузия» Георгия Сиоридзе.
По информации председателя Конституционного суда Реваза Надарая, после выступления Георгия Сиоридзе на сегодняшнем заседании также предусмотрено заслушивание объяснений представителей партии «Гахария за Грузию».
По информации Надарая, на следующей неделе стороны возьмут перерыв, а судебный процесс возобновится с нового этапа, предусматривающего вопросы и ответы, начиная с 9 ноября.
Напомним, что к настоящему времени на заседании Конституционного суда уже были заслушаны объяснения представителей «Коалиции за перемены» и «Единого национального движения». Кроме того, на заседании с объяснениями выступили представители «Лело — Сильная Грузия».
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