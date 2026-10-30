Норвежский Хельсинкский комитет осуждает попытку «Грузинской мечты» запретить 5 оппозиционных партий
Мы осуждаем попытку «Грузинской мечты» запретить пять оппозиционных партий через Конституционный суд, — говорится в заявлении Норвежского Хельсинкского комитета.
«Это происходит на фоне затянувшегося политического кризиса, последовавшего за спорными парламентскими выборами 2024 года, масштабными акциями протеста, принятием репрессивных законов, ограничениями в отношении гражданского общества и независимых СМИ, а также увеличением числа политических заключённых», — говорится в заявлении.
Норвежский Хельсинкский комитет подчёркивает, что «Грузинская мечта» обвиняет оппозиционные партии в подрыве конституционного строя Грузии, что сами партии, ставшие объектом преследования, отрицают и считают политически мотивированным.
«Запрет оппозиционных голосов ещё больше подтолкнёт страну к авторитаризму. Европейские страны и институты должны поддержать население Грузии и призвать к прекращению подобных действий. Фундаментальные свободы и международные обязательства Грузии в области прав человека должны соблюдаться. Политическая оппозиция, организации гражданского общества и независимые голоса должны иметь возможность свободно действовать, не опасаясь запугивания», — говорится в заявлении.
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