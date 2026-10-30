Пятница, 30 октября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Политика

Замглавы МВД Грузии находится с рабочим визитом в Китае

Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике в составе делегации.

В рамках визита Александр Дарахвелидзе принял участие в международном форуме по международному полицейскому сотрудничеству.

Заместитель министра обратился к участникам и рассказал о борьбе с транснациональной организованной преступностью, ее предотвращении и важности международного сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности.

В рамках рабочего визита Александр Дарахвелидзе также провел двустороннюю встречу с вице-губернатором и генеральным директором Департамента общественной безопасности, принимающим грузинскую делегацию.

На встрече стороны рассмотрели существующее сотрудничество между правоохранительными органами Грузии и Китайской Народной Республики и обсудили перспективы его дальнейшего развития.

В завершение встречи Александр Дарахвелидзе поблагодарил вице-губернатора за гостеприимство и пригласил его совершить повторный визит в Грузию.

В состав делегации, помимо заместителя министра внутренних дел, входят руководители различных ведомств министерства.

Ещё в разделе «Политика» Все →