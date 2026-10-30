Замглавы МВД Грузии находится с рабочим визитом в Китае

Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике в составе делегации.

В рамках визита Александр Дарахвелидзе принял участие в международном форуме по международному полицейскому сотрудничеству.

Заместитель министра обратился к участникам и рассказал о борьбе с транснациональной организованной преступностью, ее предотвращении и важности международного сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности.