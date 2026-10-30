Евродепутат: Мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения Пааты Бурчуладзе
Свободу Паате Бурчуладзе! Европа не должна закрывать глаза, когда подавляются демократические голоса, — об этом в социальной сети пишет австрийский депутат Европарламента Хельмут Брандштеттер.
По его словам, вместе с тремя другими австрийскими депутатами Европарламента он подписал заявление, в котором содержится требование о немедленном и безоговорочном освобождении Пааты Бурчуладзе.
«Вместе с тремя другими австрийскими депутатами Европарламента я подписал совместное заявление, в котором мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения находящегося под стражей известного оперного певца Пааты Бурчуладзе. Свобода, демократия и верховенство закона должны защищаться всеми возможными средствами», — пишет депутат Европарламента.
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