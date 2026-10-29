Анна Цитлидзе: Правда на стороне оппозиционных партий, которые режим пытается запретить

Недельное рассмотрение по существу реально показало полную правовую абсурдность этого иска, — заявила журналистам представитель «Единого национального движения» Анна Цитлидзе.

По словам Цитлидзе, во время рассмотрения по существу четко проявилось, что правда на стороне тех оппозиционных партий, которые пытается запретить «Грузинская мечта».

«Даже по «коцевским» стандартам у них выставлено представительство столь низкого уровня, что недельное рассмотрение по существу реально показало полную правовую абсурдность этого иска. Ираклий Заркуа и Дачи Берая куда лучше защитили бы эту правовую абсурдность. Рассмотрение показало, что этот иск не стоит ни на чем, кроме политической манипуляции и мести. В режиме вопросов и ответов общество еще более четко увидит, на какой лжи и сплетнях они основали заключение следственной комиссии. Очень четко была видна разница, на чьей стороне правда. Правда -на стороне оппозиционных партий, которые режим пытается запретить», — заявила Анна Цитлидзе.