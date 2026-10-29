Каладзе: здания на проспекте Руставели начнут реконструировать в следующем году

В настоящее время на проспекте активно ведутся дорожные и инфраструктурные работы. По словам Каладзе, как и было обещано, работы по обновлению дорожного покрытия, подземных коммуникаций и благоустройству тротуаров завершатся к концу ноября.

Как сообщил мэр столицы Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства, полная реконструкция и обновление зданий, расположенных на проспекте, запланированы на следующий год.

По информации мэрии Тбилиси, после завершения работ по восстановлению дорожного покрытия и подземных коммуникаций на проспекте Руставели начнётся следующий этап — полная реконструкция зданий.

«На проспекте Руставели полностью обновляются подземные коммуникации, приводятся в порядок пешеходные тротуары… Ещё раз приношу извинения жителям. Мы понимаем, что это сложно. Уверяю вас, что после завершения проекта проспект будет полностью приведён в порядок и обновлён», — отметил мэр столицы.

По словам Каладзе, движение на участке от улицы Човелидзе до подъёма Элбакидзе уже открыто. В настоящее время ведутся работы по поднятию крышек смотровых колодцев, чтобы заключительный слой асфальта можно было уложить одновременно по всей длине проспекта. Как отметил мэр, работы идут по плану.

Напомним, что вчера, 27 июля, стало известно, что мэрия Тбилиси в очередной раз оштрафовала компанию Smart Solutions, подрядчика по реконструкции проспекта Руставели, за нарушение сроков выполнения работ. На основании нарушений, выявленных службой мониторинга, компанию оштрафовали ещё шесть раз. Общая сумма штрафов по всем трём участкам составила 8 694 лари.