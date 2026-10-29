Посол Ирана прокомментировал заявления о торговле с Афганистаном и царице Кетеван

Посол Ирана в Грузии Али Моджани в комментарии телеканалу Pirveli рассказал о своих последних заявлениях относительно торговли Грузии с Афганистаном и вопроса царицы Кетеван. По словам Моджани, инициатива по развитию торговых отношений между Грузией и Афганистаном исходила от Афганской торговой палаты, а также грузинского бизнеса. Посол заявил, что передал соответствующие обращения грузинским ведомствам.

«Афганская торговая палата попросила нас помочь в коммуникации с Грузией, что мы и сделали. Мы также передали их просьбу соответствующим ведомствам Грузии. Была также просьба из Ирака помочь укрепить торгово-деловые отношения с Грузией. Кроме того, грузинский бизнес также был заинтересован в нашей помощи», — заявил Моджани.

Ещё в августе 2026 года посол писал о перспективах создания торгового маршрута между Грузией и Афганистаном через Иран. В соцсети Facebook он утверждал, что обсудил возможности экспорта из Грузии с афганским бизнесменом. По словам посла, грузинская логистическая инфраструктура в перспективе могла бы стать частью торговой сети, связывающей Афганистан с Чёрным морем и прилегающими рынками. В качестве потенциальных экспортных товаров он называл автомобили, грузовой транспорт, промышленное оборудование, сельскохозяйственную технику, продукты питания и производственные материалы.