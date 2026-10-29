Посол Ирана прокомментировал заявления о торговле с Афганистаном и царице Кетеван
Посол Ирана в Грузии Али Моджани в комментарии телеканалу Pirveli рассказал о своих последних заявлениях относительно торговли Грузии с Афганистаном и вопроса царицы Кетеван. По словам Моджани, инициатива по развитию торговых отношений между Грузией и Афганистаном исходила от Афганской торговой палаты, а также грузинского бизнеса. Посол заявил, что передал соответствующие обращения грузинским ведомствам.
«Афганская торговая палата попросила нас помочь в коммуникации с Грузией, что мы и сделали. Мы также передали их просьбу соответствующим ведомствам Грузии. Была также просьба из Ирака помочь укрепить торгово-деловые отношения с Грузией. Кроме того, грузинский бизнес также был заинтересован в нашей помощи», — заявил Моджани.
Ещё в августе 2026 года посол писал о перспективах создания торгового маршрута между Грузией и Афганистаном через Иран. В соцсети Facebook он утверждал, что обсудил возможности экспорта из Грузии с афганским бизнесменом. По словам посла, грузинская логистическая инфраструктура в перспективе могла бы стать частью торговой сети, связывающей Афганистан с Чёрным морем и прилегающими рынками. В качестве потенциальных экспортных товаров он называл автомобили, грузовой транспорт, промышленное оборудование, сельскохозяйственную технику, продукты питания и производственные материалы.
Он добавил, что ранее занимал должность специального представителя президента Ирана в Афганистане и занимался политическими вопросами, поэтому не располагает личными связями, которые позволяли бы ему непосредственно заниматься экономическим сотрудничеством.
«Иран также является большим рынком, там можно продать всё: мясные продукты, лимонад, сыр. Нас интересуют не только автомобили», — сказал посол.
Моджани также прокомментировал свои заявления о царице Кетеван. По его словам, позиция, которую он изложил в Министерстве иностранных дел Грузии, совпадает с мнением иранских историков. Посол назвал произошедшее недоразумением, которое, по его мнению, СМИ усугубили.
30 сентября 2026 года на фасаде посольства Ирана спроецировали изображение царицы Кетеван. Позже посол заявил, что вскоре опубликует результаты исследования исторических источников о ней.
Царица Кетеван была подвергнута пыткам и казнена в Иране в 1624 году по приказу шаха Аббаса.
Моджани был вызван в МИД в связи с этим заявлением, где заместитель министра Александр Хвтисиашвили разъяснил ему недопустимость подобных публикаций. Грузинская сторона квалифицировала действия Моджани как прямое вмешательство во внутренние дела государства.
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