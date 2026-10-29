Transparency International возложила ответственность за состояние здоровья Элене Хоштария на Иванишвили

Организация Transparency International Georgia возлагает ответственность за состояние здоровья Элене Хоштарии на основателя партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили и на саму правящую партию. НПО требует немедленного освобождения лидера оппозиционной партии «Дроа!».

Сегодня Хоштария была переведена из пенитенциарного учреждения в клинику Тодуа. На распространенных видеокадрах видно, что она передвигается в инвалидной коляске.

«Находящаяся в заключении Элене Хоштария страдает воспалительным заболеванием позвоночника. Из-за указанных проблем со здоровьем еще несколько месяцев назад ей приходилось передвигаться с тростью и было тяжело даже держать в руке ручку. По этой причине она на протяжении нескольких месяцев проходила обследование и лечение в клинике „Вивамед“. Кадры, запечатлевшие состояние Элене Хоштария, еще раз напоминают нам о том, какую высокую цену режим Иванишвили заставляет платить людей, борющихся за свободу. Элене — политическая заключенная», — отмечает Transparency International.