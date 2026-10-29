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Грузия Online
Политика

Transparency International возложила ответственность за состояние здоровья Элене Хоштария на Иванишвили

"СОВА"

Организация Transparency International Georgia возлагает ответственность за состояние здоровья Элене Хоштарии на основателя партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили и на саму правящую партию. НПО требует немедленного освобождения лидера оппозиционной партии «Дроа!».

Сегодня Хоштария была переведена из пенитенциарного учреждения в клинику Тодуа. На распространенных видеокадрах видно, что она передвигается в инвалидной коляске.

«Находящаяся в заключении Элене Хоштария страдает воспалительным заболеванием позвоночника. Из-за указанных проблем со здоровьем еще несколько месяцев назад ей приходилось передвигаться с тростью и было тяжело даже держать в руке ручку. По этой причине она на протяжении нескольких месяцев проходила обследование и лечение в клинике „Вивамед“. Кадры, запечатлевшие состояние Элене Хоштария, еще раз напоминают нам о том, какую высокую цену режим Иванишвили заставляет платить людей, борющихся за свободу. Элене — политическая заключенная», — отмечает Transparency International.

В организации подчеркивают, что действия Элене Хоштария в худшем случае могли повлечь за собой административную ответственность, но никак не уголовную, а назначенное судом наказание в виде 1,5 года лишения свободы является чрезмерно суровым и несоразмерным инкриминируемому деянию.

«Более того, с учетом состояния ее здоровья содержание в пенитенциарном учреждении несовместимо со стандартами запрета пыток, ненадлежащего или унижающего достоинство обращения, закрепленными международными актами по правам человека и Конституцией Грузии. Полная юридическая и политическая ответственность за заключение Элене Хоштарии, ее здоровье и безопасность лежит на Бидзине Иванишвили и „Грузинской мечте“. Именно они создали репрессивную систему, которая наказывает политических оппонентов и использует тюремное заключение для подавления инакомыслия», — говорится в заявлении НПО.

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