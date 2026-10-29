Раса Юкнявичене: Вся ответственность за здоровье Элене Хоштария возлагается на «Грузинскую мечту»
Полная ответственность за здоровье Элене Хоштария возлагается на «Грузинскую мечту», пишет европарламентарий Раса Юкнявичене в социальной сети.
«Элене Хоштария привезли из тюрьмы в клинику на коляске. Состояние ее здоровья за решеткой ухудшилось. Европарламент неоднократно требовал ее освобождения», — пишет Раса Юкнявичене в соцсети X.
Напомним, находящаяся в заключении лидер «Дроа» Элене Хоштария была переведена из Руставской женской тюрьмы в Тбилиси, в клинику Тодуа.
Политика доставили в больницу на коляске для планового обследования.
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