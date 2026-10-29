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Грузия Online
Политика

Джапаридзе: В случае удовлетворения иска судом «политика нераздражения» России станет конституционной обязанностью

Удовлетворением Конституционным судом иска «политика нераздражения» России станет конституционной обязанностью. Это означает, что критика оккупанта будет объявлена саботажем, провокацией российской агрессии и, соответственно, антиконституционной, — заявил один из лидеров «Лело — Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе в Конституционном суде, представляя объяснений стороны ответчика.

Как отметил Джапаридзе, решение суда может оказаться переломным правовым аргументом в руках России.

«Хочу коснуться еще одного, особенно опасного аспекта этого иска — суверенитета и территориальной целостности Грузии. За требованием запрета партий в этом иске кроется не менее тяжелая угроза — в иске развивается логика, будто в 2008 году почву для агрессии России создала сама Грузия. Это попытка переложить ответственность с агрессора на жертву! Если Конституционный суд поддержит эти рассуждения, может создаться опасный, капитулянтский прецедент.

В случае удовлетворения иска Конституционным судом «политика нераздражения» России станет конституционной обязанностью. Это означает, что критика оккупанта будет объявлена саботажем, провокацией российской агрессии и, соответственно, антиконституционной. Это означает, что внешняя политика Грузии и евроатлантический курс будут расцениваться как угроза, провоцирование России и, соответственно, антиконституционными. Это очень опасная игра с Конституцией!

Статья 78 Конституции Грузии обязывает государственные органы обеспечивать европейскую и евроатлантическую интеграцию страны. Это конституционный выбор грузинского народа, а не вопрос, право решения которого должно принадлежать Кремлю. Именно поэтому я хочу, чтобы Конституционный суд полностью осознал свою ответственность в этом направлении и не удовлетворял иск, чтобы когда-нибудь не возникла угроза международно признанному принципу территориальной целостности Грузии и непризнания оккупированных территорий.

Решение этого суда может оказаться переломным правовым аргументом в руках России, и ни один государственный институт Грузии не имеет права создавать такую угрозу, и тем более узаконивать на конституционном уровне!» — заявил Бадри Джапаридзе.

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