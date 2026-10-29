Удовлетворением Конституционным судом иска «политика нераздражения» России станет конституционной обязанностью. Это означает, что критика оккупанта будет объявлена саботажем, провокацией российской агрессии и, соответственно, антиконституционной, — заявил один из лидеров «Лело — Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе в Конституционном суде, представляя объяснений стороны ответчика.

Как отметил Джапаридзе, решение суда может оказаться переломным правовым аргументом в руках России.

«Хочу коснуться еще одного, особенно опасного аспекта этого иска — суверенитета и территориальной целостности Грузии. За требованием запрета партий в этом иске кроется не менее тяжелая угроза — в иске развивается логика, будто в 2008 году почву для агрессии России создала сама Грузия. Это попытка переложить ответственность с агрессора на жертву! Если Конституционный суд поддержит эти рассуждения, может создаться опасный, капитулянтский прецедент.