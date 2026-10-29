Папуашвили: Страна, способная создавать знания, может самостоятельно определять своё развитие

По его словам, страна, способная создавать знания, может более самостоятельно определять пути собственного развития.

Как отметил Шалва Папуашвили, несмотря на тяжёлые годы, войны, лишения и репрессии, грузинский талант и интеллект сумели раскрыть свой потенциал и создать собственную научную школу даже в советских условиях.

“Государство, не обладающее собственным научным потенциалом, в конечном итоге становится зависимым от знаний, созданных в других странах”, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на мероприятии, посвящённом 85-летию Национальной академии наук Грузии.

«Поздравляю с 85-летием со дня основания Национальной академии наук Грузии. История академии начинается в 1941 году, однако история грузинской науки, разумеется, значительно древнее. Гелатская и Икалтийская академии, грузинские монастырские и образовательные центры, а позднее Тбилисский государственный университет — это разные этапы единой продолжительной интеллектуальной традиции, которая в конечном итоге привела к созданию Национальной академии наук.

Не случайно и то, кто стоял у истоков академии. Николоз Мусхелишвили, Иване Бериташвили, Дмитрий Узнадзе, Акакий Шанидзе, Арнольд Чикобава, Георгий Чубинашвили, Симон Джанашия и их единомышленники были не просто отдельными учёными. Они создали научные школы и институты, влияние которых вышло за рамки одного поколения.

Несмотря на тяжёлые годы, войны, лишения и репрессии, грузинский талант и интеллект сумели раскрыть свой потенциал, создать в советских условиях собственные школы, накопить опыт и добиться успехов, заложив основу для формирования институтов, влияние и инерция развития которых ощущаются по сей день.

Каждому сильному государству необходимы собственные знания о себе и окружающем мире. Ему нужны учёные, которые исследуют его язык и историю, природные ресурсы и биоразнообразие, общество и экономику, создают новые технологии, развивают медицину, сельское хозяйство, инженерные и естественные науки.

Государство, не обладающее собственным научным потенциалом, в конечном итоге становится зависимым от знаний, созданных в других странах. А страна, способная создавать знания, может более самостоятельно определять пути собственного развития.

Поэтому наука — это не только культурная или образовательная сфера. Она является частью развития страны, её конкурентоспособности и государственного потенциала.

Национальная академия наук Грузии на протяжении 85 лет служила именно этой цели. Она сохраняла и развивала грузинские научные школы, уделяла значительное внимание изучению национального языка, истории и культуры и одновременно связывала грузинскую науку с международным научным сообществом.

Сегодня перед наукой открываются возможности и возникают вызовы совершенно нового масштаба. Искусственный интеллект, биотехнологии, генетика, новые источники энергии, квантовые технологии и наука о данных уже меняют экономику, медицину, безопасность и саму повседневную жизнь человека.

Развитие науки происходит настолько быстро, что успешным странам уже недостаточно просто использовать новые знания — необходимо участвовать и в их создании.

Поэтому в этот юбилейный год особенно важно говорить о молодых учёных. Лучший способ почтить прошлое академии — не повторять его, а создавать условия, в которых новое поколение сможет сформировать собственные научные школы, совершать открытия и добиваться международного признания.

У нас должно быть много молодых грузинских учёных, которые смогут проводить исследования в Грузии, иметь перспективы профессионального развития и чувствовать, что их знания нужны собственной стране.

Сила грузинской науки всегда проявлялась в том числе в том, что она опиралась на национальные основы и одновременно поддерживала связи с ведущими научными центрами мира. Именно эти два принципа мы должны сохранить и в будущем — сильную национальную научную школу и максимальную открытость мировой науке», — отметил Шалва Папуашвили.

По словам председателя парламента, 85 лет — подходящий срок для подведения итогов прошлого.

«Это также хорошее время, чтобы увидеть будущее. Будущее, связанное уже с независимым, единым и суверенным государством.

Историю академии создавали люди, которые искали ответы на вопросы своей эпохи. Ответственность нынешнего поколения — дать ответы на вопросы нашего времени.

Поэтому сегодня, когда мы благодарим всех представителей грузинской науки, которые создавали 85-летнюю историю академии, мы одновременно смотрим в будущее — на учёных, исследования и открытия, которые ещё впереди.

Поздравляю с 85-летним юбилеем Национальной академии наук Грузии. Благодарю каждого из вас за служение грузинской науке. Желаю новых открытий, сильного молодого поколения и ещё больших международных успехов грузинской науки», — заявил Шалва Папуашвили.

С 85-летием Национальную академию наук Грузии поздравили премьер-министр Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили и министр образования, науки и молодёжи Гиви Миканадзе.

На торжественном заседании, которое открыл президент Национальной академии наук Грузии Роин Метревели, также выступили президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Асаф Гаджиев и профессор Токийского университета Хиротаке Маэда.