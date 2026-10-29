Омбудсмен выступил с заявлением относительно законодательных поправок к Правилам принудительного психиатрического лечения

Поправки внесены в Закон Грузии «О психическом здоровье», Уголовно-процессуальный кодекс и Административно-процессуальный кодекс. Законодательный пакет направлен на приведение законодательства в соответствие с решением Конституционного суда Грузии от 29 апреля 2026 года.

Указанным решением суд удовлетворил конституционное требование Народного защитника и признал неконституционными нормы, которые не обеспечивают надлежащей защиты лица от необоснованного продления принудительного психиатрического лечения.

Согласно принятым поправкам, специальная комиссия психиатрического учреждения будет каждые два месяца после назначения принудительного психиатрического лечения оценивать наличие оснований для его продолжения. Решение комиссии будет подлежать административному обжалованию как в случае принудительного, так и принудительного психиатрического лечения.

Кроме того, каждые шесть месяцев после назначения принудительного психиатрического лечения администрация учреждения направит решение комиссии и соответствующую документацию в суд. Суд проверит, сохраняются ли основания, по которым пациент был направлен на лечение. Лечащий врач сохраняет за собой право в любое время обратиться в комиссию, если он считает, что пациент выздоровел раньше срока.

Законодательные поправки также затронули периодичность оценки целесообразности продолжения принудительного стационарного психиатрического лечения. В частности, ранее установленный месячный интервал для рассмотрения вопроса комиссией психиатров был увеличен до двух месяцев. Общественный защитник считает важным, чтобы при внедрении вышеупомянутых изменений в практику обеспечивалась надлежащая защита прав пациентов и своевременная и индивидуальная оценка необходимости продолжения стационарного лечения.

Народный защитник приветствует изменения, внесенные в Правила принудительного психиатрического лечения, и надеется, что введение дополнительных механизмов регулярной проверки оснований для продолжения лечения и судебного контроля будет способствовать предотвращению необоснованного продления принудительного психиатрического лечения и обеспечению надлежащей защиты прав пациентов», — говорится в информации.