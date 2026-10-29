Чубинидзе: Я не соглашался и на залог, но меня, в прямом смысле слова, выставили и из тюрьмы, и из суда

Меня выпустили из тюрьмы под залог в 4 000 лари — процессуального соглашения у меня не было, да и как можно обращаться о процессуальной сделке, как может быть процессуальная сделка по измене родине? Процессуальное соглашение по измене родине оформлено у Кобахидзе и его банды, — заявил «Интерпрессньюс» журналист «Асавал-Дасавали» Дито Чубинидзе после освобождения из тюрьмы.

По его словам, то, что его выпустят из тюрьмы, было для него неожиданностью.

«В юридические нюансы вдаваться не буду. Скажу лишь то, что меня выпустили под залог в 4000 лари. Я политический заключенный режима. Я не подписывал ни процессуального соглашения, и ничего, я не соглашался и на залог, но, как говорится, меня выставили в прямом смысле этого слова. Процессуального соглашения у меня не было. Меня выпроводили и из тюрьмы, и из суда.