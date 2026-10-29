Чубинидзе: Я не соглашался и на залог, но меня, в прямом смысле слова, выставили и из тюрьмы, и из суда
Меня выпустили из тюрьмы под залог в 4 000 лари — процессуального соглашения у меня не было, да и как можно обращаться о процессуальной сделке, как может быть процессуальная сделка по измене родине? Процессуальное соглашение по измене родине оформлено у Кобахидзе и его банды, — заявил «Интерпрессньюс» журналист «Асавал-Дасавали» Дито Чубинидзе после освобождения из тюрьмы.
По его словам, то, что его выпустят из тюрьмы, было для него неожиданностью.
«В юридические нюансы вдаваться не буду. Скажу лишь то, что меня выпустили под залог в 4000 лари. Я политический заключенный режима. Я не подписывал ни процессуального соглашения, и ничего, я не соглашался и на залог, но, как говорится, меня выставили в прямом смысле этого слова. Процессуального соглашения у меня не было. Меня выпроводили и из тюрьмы, и из суда.
Какое обращение о процессуальной сделке, как может быть процессуальная сделка по измене родине? Процессуальное соглашение по измене родине оформлено у Кобахидзе и его банды.
[Освобождения из тюрьмы] я, конечно, никак не ожидал. Мы шли тренироваться вместе с сокамерниками, друзьями. Я ничего не ждал, меня выставили на улицу в прямом смысле этого слова», — заявил Дито Чубинидзе.
Генеральная прокуратура задержала журналиста газеты «Асавал-Дасавали» Доментия (Дито) Чубинидзе по обвинению в измене родине, а именно в саботаже. Как пояснили в ведомстве, «с февраля 2026 года Дито Чубинидзе систематически распространяет ложные и дезинформационные сведения, используя различные средства массовой информации и социальные платформы».
В частности, они обвиняется в том, что «используя различные средства массовой информации и социальные платформы, систематически распространяет ложные и дезинформационные сведения и, опираясь на вымышленные факты, утверждает, что премьер-министр Грузии на основании секретного соглашения, заключённого с соседним государством, передал Азербайджанской Республике часть монастырского комплекса Давид-Гареджи».
По мнению прокуратуры, «этими действиями Доментий Чубинидзе умышленно совершил саботаж в ущерб законным интересам Грузинского государства, воспрепятствовав нормальному функционированию государственного учреждения и правительственной комиссии Грузии по делимитации и демаркации государственной границы».
Ещё в разделе «Политика» Все →
Джапаридзе: В случае удовлетворения иска судом «политика нераздражения» России станет конституционной обязанностью
Удовлетворением Конституционным судом иска «политика нераздражения» России станет конституционной обязанностью. Это означает, что критика оккупанта…
Грузия снова вошла в число 24 стран с самым низким уровнем голода
Согласно Глобальному индексу голода (Global Hunger Index-GHI) за 2026 год, Грузия снова вошла в число 24 стран с самым низким уровнем голода. Рейтинг…
Папуашвили: Страна, способная создавать знания, может самостоятельно определять своё развитие
“Государство, не обладающее собственным научным потенциалом, в конечном итоге становится зависимым от знаний, созданных в других странах”, — заявил…
Омбудсмен выступил с заявлением относительно законодательных поправок к Правилам принудительного психиатрического лечения
Народный защитник выступил с заявлением относительно законодательных поправок к Правилам принудительного психиатрического лечения. «Парламент Грузии…
Премьер-министр поздравил Национальную академию наук с 85-летием
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с президентом Михаилом Кавелашвили и председателем парламента Шалвой Папуашвили поздравил…
Посол Турции: Безопасность, стабильность и благополучие Грузии важны для всего региона
“Мы осознаём, что безопасность, стабильность и благополучие Грузии имеют огромное значение не только для наших двусторонних отношений, но и для всего…