Балл Грузии меньше 5, что соответствует категории «низкий уровень голода». Страны с баллами ниже 5, которых в этом году 24, не получают индивидуальных баллов, а получают коллективный балл от 1 до 24. Разница между их баллами минимальна. В общей сложности в этом году в категорию «низкий уровень голода» попали 50 стран.

В частности, каждой стране присваивается балл от 0 до 100, и она делится на категории «низкий», «умеренный», «тяжелый» и «тревожный»: 0 означает отсутствие голода, а 100 — крайний голод.

Согласно Глобальному индексу голода (Global Hunger Index-GHI) за 2026 год, Грузия снова вошла в число 24 стран с самым низким уровнем голода. Рейтинг опубликован на сайте индекса.

Что касается тенденции, Грузия сохраняет балл ниже 5 с 2018 года. Страна находится в этой категории с 2006 года, хотя и с относительно высокими показателями. В частности, с 2006 по 2012 год Грузия получила оценку 9,2, а с 2012 по 2018 год — 7,1. С 2000 по 2006 год страна находилась в категории «умеренный голод» c 11,7 баллами.

Глобальный индекс голода рассчитывается на основе четырех основных показателей: доля населения, страдающего от недоедания, где показатель Грузии составляет менее 2,5%; гипотрофия (хроническое недоедание) у детей до 5 лет, уровень которой составляет 0,6%; задержка роста у детей до 5 лет (4,7%); и детская смертность (0,9%).

Все соседние страны региона, а именно Азербайджан, Армения, Россия и Турция, также находятся в категории «низкий уровень голода». Однако из этого списка только Азербайджан не попал в коллективный рейтинг от 1 до 24, набрав более 5 баллов. В этой категории стране присуждено 5,5 балла.

Что касается раздираемой войной Украины, то за последние годы страна опустилась в категорию «умеренный голод» с 11,6 баллами, тогда как до войны, а именно с 2018 года, она находилась в категории «низкий» с 9,8 баллами.

В 2026 году в топ-10 стран Глобального индекса голода вошли следующие страны:

Сомали — 47 баллов

Демократическая Республика Конго — 39,5

Чад — 38,0

Мадагаскар — 36,5

Гаити — 34,4

Нигерия — 34,3

Центральноафриканская Республика — 33,1

Тимор-Лесте — 32,5

Либерия — 32,3

Сирийская Арабская Республика и Папуа-Новая Гвинея — по 31,5 балла (совместно).

В общей сложности для отчета о Глобальном индексе голода за 2026 год были оценены 122 страны.