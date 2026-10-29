Посол Турции: Безопасность, стабильность и благополучие Грузии важны для всего региона

Впечатляющий процесс национальной солидарности охватил все уголки нашей любимой страны. Победы, достигнутые ценой величайшего самопожертвования и мужества, заложили основу Турецкой Республики. Таким образом, 29 октября 1923 года Гази Мустафа Кемаль Ататюрк и объединившиеся вокруг него лидеры национально-освободительной борьбы провозгласили Турецкую Республику.

«Сегодня мы отмечаем 103-ю годовщину провозглашения Турецкой Республики. Турецкий народ, объединившийся вокруг нашего великого лидера Мустафы Кемаля Ататюрка, сразу после окончания Первой мировой войны начал национально-освободительную борьбу, известную в нашей литературе как Milli Mücadele (Национальная борьба).

“Мы осознаём, что безопасность, стабильность и благополучие Грузии имеют огромное значение не только для наших двусторонних отношений, но и для всего нашего региона. Турция обладает твёрдой политической волей к дальнейшему развитию двусторонних отношений по всем возможным направлениям”, — говорится в заявлении посла Турецкой Республики в Грузии Мустафы Тюркера Ари, приуроченном к 103-й годовщине провозглашения Турецкой Республики.

Сегодня под твёрдым руководством Его Превосходительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция ведёт активную дипломатическую деятельность как в своём регионе, так и за его пределами. Наша внешняя политика носит принципиальный и миролюбивый характер и основывается на девизе великого Ататюрка: „Мир в стране — мир во всём мире“.

В условиях, когда современный этап мировой политики характеризуется не только многочисленными геополитическими кризисами, но и глубокими структурными изменениями, краеугольным камнем нашей внешней политики и дипломатических усилий во всём мире является мир», — говорится в заявлении посла Турции.

По его словам, Турция относится к числу государств, способных сохранять дипломатический курс, снижать напряжённость и открывать каналы для конструктивного диалога, на что обращал особое внимание министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Следует отметить, что участие Турции в региональных мирных процессах всегда востребовано, поскольку мы объединяем различные стратегические преимущества, включая географическое положение, институциональные возможности, а также исторические и прочные связи с Глобальным Югом и участниками международных отношений за пределами традиционного западного пространства, в том числе в Африке и Латинской Америке. Мы располагаем третьей по величине дипломатической сетью в мире.

Учитывая, что взаимодействие и взаимосвязи между Турцией и Грузией насчитывают много веков, сегодня мы являемся двумя стратегическими партнёрами, которые поддерживают семью и семейные ценности и которых связывают не только добрососедские отношения, но и чрезвычайно тесные культурные и гуманитарные связи.

Хочу напомнить о подписанном 4 июня 1918 года между нашими странами „Договоре о мире и дружбе“, а также о том, что 8 февраля 1921 года первый посол Грузии Симон Мдивани вручил верительную грамоту Гази Мустафе Кемалю Ататюрку.

Следует отметить, что за 35 лет, прошедших с момента восстановления дипломатических отношений между нашими странами, двустороннее сотрудничество достигло значительного прогресса во всех сферах. Сегодня мы прилагаем максимум усилий для выявления новых направлений сотрудничества, чтобы сохранять и укреплять мир и стабильность в регионе, а также развивать уже достигнутые результаты нашей дружбы. Как отмечает великий Шота Руставели в „Витязе в тигровой шкуре“: „Любовь к ближнему крепче всего на свете“», — пишет посол Турции.

По его словам, две страны сотрудничают в широком спектре областей — от образования до военной сферы, от культуры до туризма.

«Мы призываем всех заинтересованных партнёров укреплять тесные связи в этих областях и для этого пользоваться возможностями, которые предоставляют проекты TIKA, программы Международных школ „Маариф“, стипендии Турции, программы Турецкого культурного центра имени Юнуса Эмре, а также рейсы Turkish Airlines и других авиакомпаний.

Работающие в Грузии турецкие банки Ziraat Bank и İşbank на протяжении многих десятилетий способствуют развитию финансового сотрудничества. С учётом характера наших отношений большой потенциал имеет сотрудничество в оборонной промышленности, и мы рассчитываем на новые шаги в этом направлении.

Турция гордится тем, что на протяжении последних 18 лет является главным торговым партнёром Грузии. Объём двусторонней торговли составляет 3,1 миллиарда долларов США. За первые восемь месяцев 2026 года товарооборот достиг 2,3 миллиарда долларов США. Мы активно работаем над тем, чтобы увеличить годовой товарооборот до 5 миллиардов долларов США. Достижению этой цели дополнительно способствует соглашение о свободной торговле.

Благодаря благоприятным экономическим условиям, созданным Грузией, в стране работают почти три тысячи турецких компаний в таких сферах, как инфраструктура, гостиничный бизнес, гражданская авиация, возобновляемая энергетика и промышленное производство. Общий объём турецких инвестиций в Грузии достиг 2,5 миллиарда долларов США.

Помимо проектов общей стоимостью 5,6 миллиарда долларов США, турецкие строительные компании проявляют большой интерес и к проектам развития инфраструктуры Грузии.

Хочу подчеркнуть твёрдую поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Грузии. Мы осознаём, что безопасность, стабильность и благополучие Грузии имеют огромное значение не только для наших двусторонних отношений, но и для всего нашего региона. Турция обладает твёрдой политической волей к дальнейшему развитию двусторонних отношений по всем возможным направлениям.

Пользуясь этим торжественным случаем, хочу сердечно поприветствовать дружественный народ Грузии и поблагодарить его за то, что он разделяет наш праздник и нашу радость», — говорится в заявлении посла Турции.