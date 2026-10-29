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Грузия Online
Политика

Зурабишвили: «Запрет партий не поможет «Грузинской мечте» укрепить позиции»

Запрет политических партий станет для «Грузинской мечты» началом той «пропасти, в которую они погружаются», заявила пятый президент Грузии, выступая в прямом эфире соцсети Facebook. Саломе Зурабишвили уверена, что процесс, проходящий в Конституционном суде в Батуми, не принесёт никакой пользы правящей партии.

«Есть совсем немного примеров стран, где политические партии запрещают без оснований. Партии запрещают, когда установлена их связь с террористическими актами. Запрет политических партий на том основании, что они нам не нравятся, что мы больше не хотим их видеть – такого не бывает. Подобные меры никогда не приводят к положительным результатам для тех, кто использует эти рычаги и надеется таким образом укрепить свои позиции и добиться консолидации. Никакой консолидации не будет», — заявила Зурабишвили.

Она также подчеркнула, что за 700 дней непрерывных протестов «Грузинская мечта» потеряла опору в обществе и больше не видит своего будущего.

«Это 700 дней стойкости, решимости, 700 дней несгибаемости. Именно это сводит с ума нынешний режим: он уже не знает, как и каким образом положить этому конец, как ослабить протест, потому что у него ничего не получается. В то же время вокруг растёт поддержка общества, а недовольство распространяется на все его слои. У этого режима больше нигде не просматривается опоры. Даже его сторонники смотрят по сторонам и не знают, что их ждёт. Кто из них завтра или послезавтра отправится в тюрьму? Они не знают, что делать с этой изоляцией за пределами страны, и мечутся то тут, то там, пытаясь хоть где-нибудь показаться», — сказала Зурабишвили.

Напомним, в Конституционном суде продолжается процесс по вопросу признания пяти оппозиционных партий неконституционными. Иск подписали 88 депутатов парламента. На его основании суд рассматривает вопрос об отмене пяти политических объединений: «Национальное движение»; «Коалиция за перемены»; «Лело — сильная Грузия»; «Федералисты»; «За Грузию».

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