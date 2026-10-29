Зурабишвили: «Запрет партий не поможет «Грузинской мечте» укрепить позиции»

Запрет политических партий станет для «Грузинской мечты» началом той «пропасти, в которую они погружаются», заявила пятый президент Грузии, выступая в прямом эфире соцсети Facebook. Саломе Зурабишвили уверена, что процесс, проходящий в Конституционном суде в Батуми, не принесёт никакой пользы правящей партии.

«Есть совсем немного примеров стран, где политические партии запрещают без оснований. Партии запрещают, когда установлена их связь с террористическими актами. Запрет политических партий на том основании, что они нам не нравятся, что мы больше не хотим их видеть – такого не бывает. Подобные меры никогда не приводят к положительным результатам для тех, кто использует эти рычаги и надеется таким образом укрепить свои позиции и добиться консолидации. Никакой консолидации не будет», — заявила Зурабишвили.

Она также подчеркнула, что за 700 дней непрерывных протестов «Грузинская мечта» потеряла опору в обществе и больше не видит своего будущего.