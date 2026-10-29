Кавелашвили поздравил ученых с Днем основания Национальной академии наук Грузии
“Уважаемые учёные, поздравляю вас со знаменательной датой — 85-летием со дня основания Национальной академии наук Грузии. Этот юбилей является символом интеллектуального наследия нашей страны, её умственного потенциала и стремления к прогрессу”, — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.
По его словам, наука по своей сути представляет собой попытку человека прочитать и постичь божественные закономерности, лежащие в основе мироздания.
«Соответственно, каждое новое научное открытие ещё больше приближает человека к Творцу. Развитие науки сыграло фундаментальную роль в эволюции человечества, поскольку наглядно показало, что познание мира и преобразование нашей жизни к лучшему — реальная возможность, которой располагает человек.
Наука — это не только закрытый процесс, происходящий в академических кругах или лабораториях. Она непосредственно формирует реальность, в которой мы живём каждый день. Наука меняет наш мир сразу по двум фундаментальным направлениям: с одной стороны, в виде технологического прогресса она непрерывно преобразует и улучшает окружающую нас повседневную среду, а с другой — постоянно дополняет и расширяет представления людей о мироздании.
В небольших странах научная деятельность сопряжена со специфическими, зачастую сложными вызовами. Это могут быть ограниченные финансовые ресурсы, отсутствие масштабной исследовательской инфраструктуры и постоянная угроза так называемой „утечки мозгов“. Соответственно, для таких стран, как наша, достижение успехов в науке означает непрерывную борьбу в глобальной конкурентной среде, где условия неравны», — заявил Кавелашвили.
По словам президента, Грузия всегда сталкивалась с чрезвычайно сложными препятствиями и добивалась исторических побед именно благодаря разумной политике и самоотверженному труду.
«Наш исторический опыт учит нас, что Грузия всегда сталкивалась с чрезвычайно сложными препятствиями и добивалась исторических побед именно благодаря разумной политике и самоотверженному труду. Сегодня мы также глубоко убеждены, что, если интеллектуальный вектор нации и видение государства будут направлены к единой национальной цели, мы сможем достойно ответить и на самые сложные вызовы современности.
Нынешние глобальные кризисы по своей сути в определённой степени связаны также с наукой и глубоким осмыслением происходящих процессов. Несмотря на то что небольшие государства не располагают значительными материальными ресурсами, мы стремимся играть активную и позитивную роль в обеспечении глобального мира и стабильности, а также в преодолении кризисов.
Один из важнейших путей достижения этой цели — превращение Грузии в международный центр интеллектуального притяжения, в пространство, где научная деятельность обретёт новую жизнь и где миру будут предлагаться пути решения современных глобальных проблем. Это напрямую связано с устойчивым развитием нашего государства и его мирным будущим.
85 лет — это большая и достойная гордости история. Национальная академия наук Грузии прошла сложный путь и воспитала поколения учёных, прославивших нашу страну. Сегодня наш долг как государства и общества — твёрдо поддерживать грузинских учёных и содействовать сохранению преемственности поколений, чтобы вместе создать ещё более сильную, защищённую и развитую Грузию.
Ещё раз поздравляю вас с сегодняшним юбилеем. Да благословит Бог Грузию», — заявил Кавелашвили.
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