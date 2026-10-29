Каха Каладзе: В конце ноября реабилитация проспекта Руставели будет завершена

Как мы пообещали населению, в конце ноября проект реабилитации проспекта Руставели будет завершен — также запланирована полная реабилитация зданий и сооружений, расположенных на проспекте, которую мы хотим начать в следующем году, — об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства.

По его словам, реабилитация идет очень активно, обновляются подземные коммуникации и приводятся в порядок пешеходные тротуары.

«Как мы и обещали населению, в конце ноября проект будет завершен. Работы масштабные, во время этой реабилитации возникли определенные проблемы с точки зрения передвижения. Мы понимаем, насколько это сложно. Проведение работ такого масштаба без определенных ограничений и дискомфорта немыслимо. Приношу извинения жителям столицы. Уверяю, когда проект будет завершен, проспект станет одним из красивейших, всячески благоустроенным и обновленным.

Также запланирована полная реабилитация зданий и сооружений, находящихся на проспекте, которую мы хотим начать в следующем году, и когда эти работы будут полностью завершены, проспект будет приведен в порядок», — отметил Каладзе.