Каха Каладзе: В конце ноября реабилитация проспекта Руставели будет завершена
Как мы пообещали населению, в конце ноября проект реабилитации проспекта Руставели будет завершен — также запланирована полная реабилитация зданий и сооружений, расположенных на проспекте, которую мы хотим начать в следующем году, — об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства.
По его словам, реабилитация идет очень активно, обновляются подземные коммуникации и приводятся в порядок пешеходные тротуары.
«Как мы и обещали населению, в конце ноября проект будет завершен. Работы масштабные, во время этой реабилитации возникли определенные проблемы с точки зрения передвижения. Мы понимаем, насколько это сложно. Проведение работ такого масштаба без определенных ограничений и дискомфорта немыслимо. Приношу извинения жителям столицы. Уверяю, когда проект будет завершен, проспект станет одним из красивейших, всячески благоустроенным и обновленным.
Также запланирована полная реабилитация зданий и сооружений, находящихся на проспекте, которую мы хотим начать в следующем году, и когда эти работы будут полностью завершены, проспект будет приведен в порядок», — отметил Каладзе.
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