Ален Берсе: запрет политических партий в Грузии может повлечь серьезные последствия

Генсек СЕ прокомментировал процесс в Конституционном суде Грузии, где рассматривается иск правящей «Грузинской мечты» о запрете пяти оппозиционных партий. По его словам, на прошлой неделе он уже публично выразил обеспокоенность этим разбирательством, однако воздержался от преждевременных оценок исхода дела.

«Мы наблюдаем ограничительное законодательство, сужение гражданского пространства и давление на оппозицию. Все эти факторы подрывают политический плюрализм, а также обязательства, взятые на себя страной как членом Совета Европы», — заявил Берсе в Страсбурге 27 октября.

По словам генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, демократический откат в Грузии вызывает серьезную тревогу в Страсбурге, передаёт издание Publika.

«Мы никогда не должны забывать, что наша деятельность зиждется на принципе верховенства права. Это означает, что государства-члены обязаны соблюдать Конвенцию о правах человека и прецедентное право судов, включая Европейский суд по правам человека».

По оценке Берсе, разбирательства по данным вопросам могут продолжиться в судебных инстанциях. Он подчеркнул, что высказывает свою позицию предельно корректно, чтобы не ставить под сомнение авторитет суда и не предвосхищать судебное решение. При этом он призвал парламентское большинство Грузии защищать плюрализм.

«Как известно всем нам, роспуск политической партии требует убедительного обоснования, а также строгого соблюдения принципов необходимости и соразмерности.

Запрет партий может повлечь за собой серьезные последствия с точки зрения политического плюрализма и участия граждан в местной демократии».

Берсе также коснулся сотрудничества Совета Европы с властями Грузии. Он сообщил, что постоянно поддерживает тесный контакт как с сотрудниками организации, работающими в Грузии над реализацией плана действий, так и с грузинским руководством.

«Вопрос отката демократии в Грузии я в последний раз обсуждал с премьер-министром Ираклием Кобахидзе в сентябре в Нью-Йорке, подчеркнув принципиальную важность выполнения взятых страной обязательств.

Как всем известно, Совет Европы по-прежнему активно вовлечен в этот процесс — в том числе благодаря вашей работе, усилиям Конгресса и Парламентской ассамблеи.

Отдельно хочу отметить Венецианскую комиссию, которая совсем недавно представила рекомендации относительно ограничительного законодательства. Совет Европы также продолжает содействовать исполнению судебных решений.

Полагаю, именно диалог должен привести нас к ощутимому прогрессу», — сказал Берсе.

По его словам, Совет Европы продолжает взаимодействие с Грузией в самых разных форматах, включая Конгресс местных и региональных властей и Парламентскую ассамблею организации (ПАСЕ). Он вновь напомнил о роли Венецианской комиссии, вынесшей экспертные заключения по ограничительному законодательству, и отметил поддержку исполнения решений ЕСПЧ.

«Полагаю, диалог должен привести нас к ощутимому прогрессу», — подтвердил Берсе.

Генсек охарактеризовал текущую обстановку как крайне сложную, напомнив, что членство в Совете Европы — это не просто присутствие в престижном международном объединении, а принятие на себя глубоких правовых обязательств.

«Это подразумевает принятие обязательств высокого уровня, основанных на Европейской конвенции по правам человека, а также участие в обеспечении исполнения судебных постановлений. Это ключевой момент, хотя процесс и требует времени. До тех же пор мы можем продолжать работу со страной на основе диалога», — добавил он.

Берсе также акцентировал внимание на регулярных встречах с представителями Грузии в Страсбурге. Он напомнил, что Грузия является одним из 46 государств-членов организации, что создает основу для конструктивного взаимодействия.