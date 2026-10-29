Гварамия: Партией, подлежащей запрету, является сама «Грузинская мечта»
Главная, если не единственная партия, которая подлежит запрету по конституционным критериям, это «Грузинская мечта», то есть по той системе разъяснения нормы, которую предлагает истец, партией, подлежащей запрету, является сама «Грузинская мечта», — заявил представитель «Коалиции за перемены» Ника Гварамия в Конституционном суде, представляя объяснения стороны ответчика.
Как он отметил, если норму воспринимать подобно представителям «Грузинской мечты», «нарушитель плюралистического порядка автоматически будет читаться как нарушитель конституционного порядка и присвоитель власти».
«Вчера мы говорили о пяти основаниях, согласно которым, при оценке по стандарту, изложенному в иске, главная партия, если не единственная, которая подлежит запрету по конституционным критериям, это «Грузинская мечта». Зеркальное прочтение всех пяти оснований, под которым я подразумеваю аппликацию стандарта согласно их иску, показывает одно — по пояснению иска: «каждая правящая сила, которая меняет конституционный курс, наказывает оппозицию и силой разгоняет протесты, точнее описывает, чем оппозицию, которая требует выборов, справедливости и свободы для незаконных заключенных». Соответственно, если мы прочитаем норму таким образом и применим к действиям такие стандарты, как делает это «Грузинская мечта», нарушитель плюралистического порядка автоматически будет читаться как нарушитель конституционного порядка и присвоитель власти.
Соответственно, по той системе разъяснения нормы, которую предлагает истец, партией, подлежащей запрету, является сама «Грузинская мечта», — заявил Ника Гварамия.
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