Лиза Ясько обвинила Саакашвили в использовании их общей дочери «в целях пиара»
Народный депутат Украины Елизавета Ясько пытается взыскать алименты и лишить третьего президента Грузии Михаила Саакашвили родительских прав на их общего ребёнка — Жасмин. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на соответствующие документы на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Новость также подхватили проправительственные информационные ресурсы Грузии.
Комментируя ситуацию, Саакашвили написал в своих соцсетях, что из-за тюремного заключения не может участвовать в жизни дочери. Экс-президент также уточнил, что именно по этой причине навещает Жасмин и оказывает ей всяческую помощь его мать — Гиули Аласания.
Ранее украинские СМИ также писали, что мать Михаила Саакашвили подарила внучке квартиру в Киеве стоимостью 5,6 млн гривен (около 122 800$) и перечислила ещё 1 млн гривен (примерно 22 000$) наличными для уплаты соответствующих налогов.
Пост Саакашвили сопровождался фотографией, на которой запечатлены его мать Гиули Аласания и дочь Жасмин. В сообщении, которое позднее было удалено, политик также отметил, что хочет как можно скорее «освободиться из плена» и быть частью жизни своей дочери и других своих детей.
Однако публикация снимка вызвала негативную реакцию Лизы Ясько. На своей странице в Facebook она написала, что «категорически против публикации фотографий своих детей и их использования в чьих-либо целях без разрешения».
Ясько также добавила, что все эти годы пыталась воздерживаться от комментариев и молчать «ради приватности и безопасности ребёнка», подчеркнув, что «детей нельзя использовать в целях пиара!».
Об отношениях Лизы Ясько и Михаила Саакашвили широкая общественность узнала 1 октября 2021 года, в день задержания политика в Грузии, который тайно вернулся в страну незадолго до муниципальных выборов.
В тот день экс-президент опубликовал видео, в котором заявил, что они с Ясько «любят друг друга». Он также отметил, что все его предыдущие отношения завершены, подразумевая брак с Сандрой Рулофс.
Сам Саакашвили продолжает отбывать наказание в Грузии. Он признан виновным по нескольким уголовным делам, а его совокупный срок лишения свободы составляет 12 лет и 6 месяцев.
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