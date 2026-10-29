Лиза Ясько обвинила Саакашвили в использовании их общей дочери «в целях пиара»

Ранее украинские СМИ также писали, что мать Михаила Саакашвили подарила внучке квартиру в Киеве стоимостью 5,6 млн гривен (около 122 800$) и перечислила ещё 1 млн гривен (примерно 22 000$) наличными для уплаты соответствующих налогов.

Комментируя ситуацию, Саакашвили написал в своих соцсетях, что из-за тюремного заключения не может участвовать в жизни дочери. Экс-президент также уточнил, что именно по этой причине навещает Жасмин и оказывает ей всяческую помощь его мать — Гиули Аласания.

Народный депутат Украины Елизавета Ясько пытается взыскать алименты и лишить третьего президента Грузии Михаила Саакашвили родительских прав на их общего ребёнка — Жасмин. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на соответствующие документы на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Новость также подхватили проправительственные информационные ресурсы Грузии.

Пост Саакашвили сопровождался фотографией, на которой запечатлены его мать Гиули Аласания и дочь Жасмин. В сообщении, которое позднее было удалено, политик также отметил, что хочет как можно скорее «освободиться из плена» и быть частью жизни своей дочери и других своих детей.

Однако публикация снимка вызвала негативную реакцию Лизы Ясько. На своей странице в Facebook она написала, что «категорически против публикации фотографий своих детей и их использования в чьих-либо целях без разрешения».

Ясько также добавила, что все эти годы пыталась воздерживаться от комментариев и молчать «ради приватности и безопасности ребёнка», подчеркнув, что «детей нельзя использовать в целях пиара!».

Об отношениях Лизы Ясько и Михаила Саакашвили широкая общественность узнала 1 октября 2021 года, в день задержания политика в Грузии, который тайно вернулся в страну незадолго до муниципальных выборов.

В тот день экс-президент опубликовал видео, в котором заявил, что они с Ясько «любят друг друга». Он также отметил, что все его предыдущие отношения завершены, подразумевая брак с Сандрой Рулофс.

Сам Саакашвили продолжает отбывать наказание в Грузии. Он признан виновным по нескольким уголовным делам, а его совокупный срок лишения свободы составляет 12 лет и 6 месяцев.