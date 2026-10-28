Кобахидзе встретился с исполнительным директором Polygon Foundation
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с соучредителем и исполнительным директором Polygon Foundation Сандипом Наилвалом, который находится в Грузии в рамках Тбилисского финансового саммита.
На встрече обсуждались возможности расширения сотрудничества, которое будет способствовать развитию цифровой экономики страны.
В ходе беседы были затронуты существующие в стране инвестиционные возможности, гибкая законодательная база и инновации, внедряемые для поддержки развития финтех-компаний.
Было отмечено, что стратегическое расположение, перспективы Среднего коридора, макроэкономическая стабильность и благоприятная деловая среда дают Грузии возможность стать региональным центром финансовых услуг и технологических инноваций.
Внимание также было уделено быстрому экономическому росту страны и высококонкурентной деловой среде, что подтверждается рейтингами авторитетных международных организаций.
Polygon Foundation — это организация, основанная в 2017 году, которая содействует развитию и использованию блокчейн-технологий. Это одна из наиболее широко используемых в мире блокчейн-платформ, которая позволяет проводить цифровые финансовые транзакции быстрее и с меньшими затратами.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Кавелашвили выразил соболезнования семьям и родственникам погибших в железнодорожной катастрофе в Испании
Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования в связи с жертвами железнодорожной катастрофы в Испании. «Выражаю глубочайшие…
Парламент Армении ратифицировал соглашение с США о «Маршруте Трампа»
Парламент Армении одобрил соглашение с США о реализации проекта TRIPP — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания». За проголосовали 63…
Парламент Грузии ускоренно принял закон о казино несмотря на споры
Парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и в третьем, окончательном чтении утвердил пакет законодательных поправок, в результате вступления в…
Кобахидзе встретился с председателем Комиссии по наркополитике Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с председателем Комиссии по наркополитике Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии,…
Ника Гварамия: Сегодня мы хороним достижения Звиада Гамсахурдия
Сегодня мы хороним достижения Звиада Гамсахурдия — Возвращаемся туда, откуда нас вытащил Звиад Гамсахурдия, — заявил один из лидеров «Коалиции за…
Кавелашвили встретился с председателем Комиссии по наркополитике Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии
Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с председателем Комиссии по наркополитике Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии (ECECACD),…