Кобахидзе встретился с исполнительным директором Polygon Foundation

В ходе беседы были затронуты существующие в стране инвестиционные возможности, гибкая законодательная база и инновации, внедряемые для поддержки развития финтех-компаний.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с соучредителем и исполнительным директором Polygon Foundation Сандипом Наилвалом, который находится в Грузии в рамках Тбилисского финансового саммита.

Было отмечено, что стратегическое расположение, перспективы Среднего коридора, макроэкономическая стабильность и благоприятная деловая среда дают Грузии возможность стать региональным центром финансовых услуг и технологических инноваций.

Внимание также было уделено быстрому экономическому росту страны и высококонкурентной деловой среде, что подтверждается рейтингами авторитетных международных организаций.

Polygon Foundation — это организация, основанная в 2017 году, которая содействует развитию и использованию блокчейн-технологий. Это одна из наиболее широко используемых в мире блокчейн-платформ, которая позволяет проводить цифровые финансовые транзакции быстрее и с меньшими затратами.