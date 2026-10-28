Кавелашвили выразил соболезнования семьям и родственникам погибших в железнодорожной катастрофе в Испании

Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования в связи с жертвами железнодорожной катастрофы в Испании.

«Выражаю глубочайшие соболезнования из-за жертв в результате железнодорожной катастрофы в провинции Толедо в Испании.

Выражаю соболезнования семьям и родственникам погибших. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Наша солидарность с испанским народом в эти тяжелые минуты», – заявил Михаил Кавелашвили.

В Испании столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погибли по меньшей мере 50 человек и 179 получили ранения.