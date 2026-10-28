Кавелашвили выразил соболезнования семьям и родственникам погибших в железнодорожной катастрофе в Испании
Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования в связи с жертвами железнодорожной катастрофы в Испании.
«Выражаю глубочайшие соболезнования из-за жертв в результате железнодорожной катастрофы в провинции Толедо в Испании.
Выражаю соболезнования семьям и родственникам погибших. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Наша солидарность с испанским народом в эти тяжелые минуты», – заявил Михаил Кавелашвили.
В Испании столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погибли по меньшей мере 50 человек и 179 получили ранения.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Кобахидзе встретился с исполнительным директором Polygon Foundation
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с соучредителем и исполнительным директором Polygon Foundation Сандипом Наилвалом, который…
Парламент Армении ратифицировал соглашение с США о «Маршруте Трампа»
Парламент Армении одобрил соглашение с США о реализации проекта TRIPP — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания». За проголосовали 63…
Парламент Грузии ускоренно принял закон о казино несмотря на споры
Парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и в третьем, окончательном чтении утвердил пакет законодательных поправок, в результате вступления в…
Кобахидзе встретился с председателем Комиссии по наркополитике Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с председателем Комиссии по наркополитике Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии,…
Ника Гварамия: Сегодня мы хороним достижения Звиада Гамсахурдия
Сегодня мы хороним достижения Звиада Гамсахурдия — Возвращаемся туда, откуда нас вытащил Звиад Гамсахурдия, — заявил один из лидеров «Коалиции за…
Кавелашвили встретился с председателем Комиссии по наркополитике Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии
Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с председателем Комиссии по наркополитике Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии (ECECACD),…