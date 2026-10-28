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Политика

Кавелашвили встретился с председателем Комиссии по наркополитике Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии

Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с председателем Комиссии по наркополитике Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии (ECECACD), бывшим президентом Польши Александром Квасьневским и сопровождающей его делегацией.

На расширенной встрече, прошедшей во Дворце президента, основное внимание было уделено региональным и глобальным вызовам в сфере наркополитики, а также возможностям сотрудничества по направлениям профилактики, лечения и реабилитации.

В ходе беседы затрагивался опыт Грузии в области общественного здравоохранения. Грузия стала одной из первых стран в регионе, внедрившей программы снижения вреда. Была отмечена запущенная в 2015 году программа элиминации гепатита C, в рамках которой десятки тысяч людей прошли бесплатное лечение, а соответствующие услуги были интегрированы с центрами снижения вреда.

Михаил Кавелашвили также ознакомил членов комиссии с инициативой проведения в Тбилиси в 2027 году Первого глобального саммита по содействию здоровому образу жизни, проведение которого рассматривается в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения, Олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом. Цель инициативы — укрепление международного сотрудничества в сфере поощрения физической активности и здорового образа жизни.

Президент отметил, что принципиально важно создавать для молодежи такие альтернативные пространства, где их повседневная жизнь будет наполнена разнообразными спортивными, образовательно-познавательными или развлекательными мероприятиями в целях содействия как их психическому и ментальному, так и физическому здоровью. Кроме того, он подчеркнул, что миссия государства заключается в воспитании здоровых, морально устойчивых и проникнутых национальным самосознанием поколений.

В завершение встречи Михаил Кавелашвили поблагодарил Александра Квасьневского и членов комиссии за визит в Грузию и выразил надежду, что встреча послужит основой для плодотворного и долгосрочного сотрудничества.

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