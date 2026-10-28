Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с председателем Комиссии по наркополитике Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии (ECECACD), бывшим президентом Польши Александром Квасьневским и сопровождающей его делегацией.

На расширенной встрече, прошедшей во Дворце президента, основное внимание было уделено региональным и глобальным вызовам в сфере наркополитики, а также возможностям сотрудничества по направлениям профилактики, лечения и реабилитации.

В ходе беседы затрагивался опыт Грузии в области общественного здравоохранения. Грузия стала одной из первых стран в регионе, внедрившей программы снижения вреда. Была отмечена запущенная в 2015 году программа элиминации гепатита C, в рамках которой десятки тысяч людей прошли бесплатное лечение, а соответствующие услуги были интегрированы с центрами снижения вреда.