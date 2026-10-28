Парламент предоставил GNERC право устанавливать дифференцированные тарифы

Парламент в ускоренном порядке принял поправки к закону «Об энергетике и водоснабжении». Согласно принятому решению, GNERC наделяется полномочиями устанавливать дифференцированные тарифы как на водоснабжение, так и на природный газ для бытового потребления.

Согласно принятому закону, GNERC будет вправе до 1 января 2036 года в случае водоснабжения, а до 1 января 2038 года — в случае природного газа, устанавливать различную стоимость услуг в зависимости от объёма потребления бытовыми потребителями при определении тарифа.

Поправки были приняты в третьем чтении по результатам голосования: 75 голосов за, 5 — против.