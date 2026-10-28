Парламент предоставил GNERC право устанавливать дифференцированные тарифы
Парламент в ускоренном порядке принял поправки к закону «Об энергетике и водоснабжении». Согласно принятому решению, GNERC наделяется полномочиями устанавливать дифференцированные тарифы как на водоснабжение, так и на природный газ для бытового потребления.
Согласно принятому закону, GNERC будет вправе до 1 января 2036 года в случае водоснабжения, а до 1 января 2038 года — в случае природного газа, устанавливать различную стоимость услуг в зависимости от объёма потребления бытовыми потребителями при определении тарифа.
Поправки были приняты в третьем чтении по результатам голосования: 75 голосов за, 5 — против.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Кавелашвили встретился с председателем Комиссии по наркополитике Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии
Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с председателем Комиссии по наркополитике Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии (ECECACD),…
Папуашвили: На деньги ЕС в Грузии финансировались «коктейли Молотова» и снаряжение для оказания сопротивления полиции
Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал в социальной сети информацию, распространенную в международных СМИ, согласно которой…
Парламент внес изменения в порядок проведения принудительного психиатрического лечения
Парламент внес изменения в порядок проведения принудительного психиатрического лечения, оценки оснований для его продления и выписки лица из…
Леван Бежашвили: Противостояние с автократическим правлением требует единства
Противостояние народа олигархическому режиму и автократическому правителю требует единства — Не имеет значения, членом какой партии является человек,…
Законодательный пакет по казино был скорректирован во втором чтении
Поправки, запланированные к закону «Об организации лотерей, азартных и прибыльных игр», предусматривающие проведение казино международных турниров по…
Глава НБГ прокомментировала расследование в отношении члена Совета Национального банка
“Приветствуется тот факт, что госпожа Нана приняла решение об отставке и обратилась с заявлением в Парламент. Насколько мне известно, Парламент в…