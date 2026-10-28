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Грузия Online
Политика

Глава НБГ прокомментировала расследование в отношении члена Совета Национального банка

“Приветствуется тот факт, что госпожа Нана приняла решение об отставке и обратилась с заявлением в Парламент. Насколько мне известно, Парламент в ближайшее время рассмотрит её заявление”, — об этом заявила президент Национального банка Натия Турнава.

По её словам, прокуратура в рамках своей компетенции ведет расследование по данному делу, и на все вопросы будут даны ответы.

«Очень печальный факт, что возникли эти вопросы и сомнения. В рамках нашей компетенции мы провели внутреннее и документальное расследование, насколько это было возможно. Согласно нашему законодательству, сотрудники могут проводить такое расследование в отношении члена Совета.

Однако очень хорошо, что мы своевременно обратились в Прокуратуру. Прокуратура ведет расследование в рамках своей компетенции, и на все вопросы будут даны ответы. Также приветствуется то, что госпожа Нана приняла решение об отставке и обратилась с заявлением в Парламент. До этого мы оформили её самоотвод от заседаний Наблюдательного совета, чтобы в этом отношении не возникало дополнительных вопросов. Насколько мне известно, Парламент в ближайшее время рассмотрит её заявление об отставке», — заявила Турнава.

9 октября Прокуратура Грузии распространила информацию о том, что на основании письма Национального банка было начато расследование в отношении Наны Кеинишвили по факту незаконного участия чиновника в предпринимательской деятельности. Позже Кеинишвили покинула должность члена Совета Национального банка.

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