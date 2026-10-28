Глава НБГ прокомментировала расследование в отношении члена Совета Национального банка

“Приветствуется тот факт, что госпожа Нана приняла решение об отставке и обратилась с заявлением в Парламент. Насколько мне известно, Парламент в ближайшее время рассмотрит её заявление”, — об этом заявила президент Национального банка Натия Турнава.

По её словам, прокуратура в рамках своей компетенции ведет расследование по данному делу, и на все вопросы будут даны ответы.

«Очень печальный факт, что возникли эти вопросы и сомнения. В рамках нашей компетенции мы провели внутреннее и документальное расследование, насколько это было возможно. Согласно нашему законодательству, сотрудники могут проводить такое расследование в отношении члена Совета.