Глава НБГ прокомментировала расследование в отношении члена Совета Национального банка
“Приветствуется тот факт, что госпожа Нана приняла решение об отставке и обратилась с заявлением в Парламент. Насколько мне известно, Парламент в ближайшее время рассмотрит её заявление”, — об этом заявила президент Национального банка Натия Турнава.
По её словам, прокуратура в рамках своей компетенции ведет расследование по данному делу, и на все вопросы будут даны ответы.
«Очень печальный факт, что возникли эти вопросы и сомнения. В рамках нашей компетенции мы провели внутреннее и документальное расследование, насколько это было возможно. Согласно нашему законодательству, сотрудники могут проводить такое расследование в отношении члена Совета.
Однако очень хорошо, что мы своевременно обратились в Прокуратуру. Прокуратура ведет расследование в рамках своей компетенции, и на все вопросы будут даны ответы. Также приветствуется то, что госпожа Нана приняла решение об отставке и обратилась с заявлением в Парламент. До этого мы оформили её самоотвод от заседаний Наблюдательного совета, чтобы в этом отношении не возникало дополнительных вопросов. Насколько мне известно, Парламент в ближайшее время рассмотрит её заявление об отставке», — заявила Турнава.
9 октября Прокуратура Грузии распространила информацию о том, что на основании письма Национального банка было начато расследование в отношении Наны Кеинишвили по факту незаконного участия чиновника в предпринимательской деятельности. Позже Кеинишвили покинула должность члена Совета Национального банка.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Кавелашвили встретился с председателем Комиссии по наркополитике Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии
Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с председателем Комиссии по наркополитике Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии (ECECACD),…
Папуашвили: На деньги ЕС в Грузии финансировались «коктейли Молотова» и снаряжение для оказания сопротивления полиции
Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал в социальной сети информацию, распространенную в международных СМИ, согласно которой…
Парламент предоставил GNERC право устанавливать дифференцированные тарифы
Парламент в ускоренном порядке принял поправки к закону «Об энергетике и водоснабжении». Согласно принятому решению, GNERC наделяется полномочиями…
Парламент внес изменения в порядок проведения принудительного психиатрического лечения
Парламент внес изменения в порядок проведения принудительного психиатрического лечения, оценки оснований для его продления и выписки лица из…
Леван Бежашвили: Противостояние с автократическим правлением требует единства
Противостояние народа олигархическому режиму и автократическому правителю требует единства — Не имеет значения, членом какой партии является человек,…
Законодательный пакет по казино был скорректирован во втором чтении
Поправки, запланированные к закону «Об организации лотерей, азартных и прибыльных игр», предусматривающие проведение казино международных турниров по…